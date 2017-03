La estrella de Juego de tronos Gwendoline Christie portagonizará el thriller The Darkest Minds

Gwendoline Christie, una de las protagonistas de la serie de televisión Juego de tronos, se suma al reparto del thriller de ciencia ficción Darkest Minds, un filme basado en la novela homónima de Alexandra Bracken cuya adaptación ya desarrolla Fox.

The Darkest Minds es la primera entrega de una saga literaria que cuenta con tres secuelas y su adaptación a la gran pantalla estará dirigida por Jennifer Yuh Nelson, codirectora de las dos últimas entregas de Kung Fu Panda que debuta como directora en solitario en una cinta de imagen real.

Según informa The Hollywood Reporter, Gwendoline Christie se incorporará a un reparto que ya cuenta con Amandla Stenberg (Los juegos del hambre, Sleepy Hollow), así como Mandy Moore (This Is Us, In the Dee).

La trama de The Darkest Minds se desarrolla en una América distópica donde una pandemia ha matado a la mayoría de las personas menores de 20 años. La película relata la historia de "adolescentes con superpoderes que son arrancados de sus familias y confinados dentro de campos de internamiento".

En este contexto Christie interpretará "a una cazarrecompensas de adolescentes fugitivas que disfruta mucho haciendo su pérfido trabajo". Stenberg interpreta a Ruby Daly, Una joven de 16 años con poderes telecinéticos que se escapa de los campos y se une a un grupo de adolescentes que huyen del Gobierno.

Christie volverá a interpretar a la valiente y leal Brienne de Tarth en la séptima temporada de Juego de tronos que HBO y Movistar+ estrenarán en España la madrugada del 16 al 17 de julio. En la gran pantalla la actriz británica ha interpretado a la Capitán Phasma, una una de las oficiales de campo de la Primera Orden en Star Wars: El Despertar de la Fuerza. Un papel que repetirá en la nueva entrega de la saga, Los últimos Jedi, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año.