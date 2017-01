Justice, The 1975, Coque Malla, Sundara Karma, Cabbage y Niña Coyote eta Chico Tornado actuarán en Bilbao BBK Live

Justice, The 1975, Sundara Karma, Cabbage, Coque Malla, Niña Coyote eta Chico Tornado y Dellafuente & Maka son las nuevas incorporaciones a Bilbao BBK Live, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en las campas de Kobetamendi de la capital vizcaína, y que se suman a nombres ya anunciados como Depeche Mode, The Killers, Phoenix o Two Door Cinema Club. Además, la organización ha anunciado a Bawrut, The Black Madonna, Dixon, Job Jobse, Lena Willikens y Motor City Drum Ensemble para el recinto Basoa, dirigido a la música electrónica y de baile.

El dúo francés Justice se hizo popular con la remezcla de "Never Be Alone", de Simian. En 2007 llegó "(Cross)" y después "esa oda a la electrónica más rockera" que fue "Audio, Video, Disco". Ahora acaban de lanzar "Woman", y "una vez más han puesto en pie a seguidores y crítica". "Con la electrónica siempre como principal referente, Justice tienen la capacidad de hacer magia con cualquier estilo, desde el rock'n'roll, al techno pasando por el pop, el r&b o el funk", ha destacado la organización. Asimismo, The 1975 es ahora mismo "una de las bandas más seguidas del indie internacional", con 'sold outs' casi sistemáticos en pabellones de todo el mundo. Su último LP ha sido nº1 de ventas en Reino Unido, Mejor Álbum del Año para la revista 'NME' y les ha valido la nominación a Mejor Disco del Año en los Mercury Prize. Además, la joven banda Sundara Karma ha editado un EP que "rebosa talento y frescura", y Cabbage son "la promesa más emergente" del panorama musical británico; según 'The Guardian', su post-punk "está destinado a llenar el vacío de rock que existe en la Inglaterra del Brexit". La escena nacional y local también está presente en este nuevo grupo de confirmaciones con Coque Malla, Niña Coyote eta Chico Tornado y Dellafuente & Maka. Coque Malla llegará a Kobetamendi con "El último Hombre en la Tierra" (2016), el séptimo LP de su etapa post-Ronaldos, lanzado tras el éxito de "Mujeres", disco con el que ha estado dos años girando sin parar y agotando entradas por todo el país. Por su parte, el sonido stoner de Niña Coyote eta Chico Tornado "hará temblar Kobetamendi" cuando el dúo donostiarra presenten los temas de "Eate" (2016), lleno de sonidos profundos, potentes y desérticos. Por su parte, Dellafuente & Maka ofrecerá una mezcla de flamenco, hip-hop, reggaetón y procesadores de sonido que "ha revolucionado la música urbana". BASOA Además, Basoa, el espacio que el festival de Kobetamendi reserva para la mejor electrónica mundial, sigue sumando nombres a su plantel de DJs. Así, Bawrut seguirá su búsqueda de balance entre los clásicos y las últimas novedades, mientras que The Black Madonna, la DJ residente del Smart Bar, club de referencia de Chicago, ofrecerá una de sus "increíbles sesiones" y "un catálogo interminable de hits", que hacen de ella "una de las DJs más solicitadas del momento". Dixon es "el DJ house por excelencia y uno de los mejores del mundo". El alemán, que es uno de los jefes del sello Innervisions, ha vuelto en 2016 a ser nº1 para Resident Advisor por cuarto año consecutivo. Además, Job Jobse es residente en De Schooles, en Berlín, además de manager en el sello Life and Death. Por su parte, Lena Willikens ofrece sesiones enfocadas al baile, pero "sumamente cerebrales", y en sus selecciones abarcan desde el proto-techno al disco más sintético o al house más crudo, mientras que Motor City Drum Ensemble "nunca deja de sorprender, demostrando que es uno de los artistas que mejor combina una inigualable sensibilidad tradicionalista con la innovación".