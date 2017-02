Katy Perry actuará esta noche en los Brit Awards y puedes verlos en directo desde YouTube

Ya está todo preparado en el escenario The O2 de Londres para celebrar los Premios de la Música, que por cuarto año consecutivo se emitirán en directo por YouTube (19.30 h).

Hace pocas horas se confirmaban las actuaciones en directo de Katy Perry, que interpretará su último éxito Change To The Rhythm tras causar sensación en la última entrega de los Grammy; Ed Sheeran, que hará las delicias con sus singles Shape of You y Castle On The Hill, Robbie Williams, Bruno Mars, The 1975, Little Mix, Emeli Sandé y Skepta, estos dos últimos los artistas que acumulan más nominaciones.

David Bowie podría alzarse con el Brit al Mejor Solista Británico Masculino a título póstumo por Blackstar, al igual que Leonard Cohen, que aparece en la categoría internacional junto a Drake, The Weeknd y Mars.

El actor Caspar Lee, que comenzó su andadura en la plataforma de vídeos en el año 2010 y cuenta con más de siete millones de suscriptores y 25 millones de visitas, ha sido el elegido para hacer de maestro de ceremonias. "Siempre he sido un gran admirador de la música británica", reveló el joven de 22 años. "Así que estoy encantado de haber recibido la invitación para acoger la BRITs Live Stream este año. Hay algunos nominados seriamente talentosos así que estoy esperando algunos momentos memorables esta noche", añadió.