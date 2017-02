Katy Perry, la reina midas de los Grammys, bate nuevo récord

Katy Perry convierte en oro todo lo que toca. De eso no cabe duda, la cantante que ya cuenta con varios récords en su curriculum, suma uno más y hace historia después de la noche de los Grammys.

Aunque para muchos las protagonistas indiscutibles de los Gammys han sido Beyoncé y Adele, lo cierto es que sin hacer mucho ruido Katy Perry consiguió llevarse uno de los premios grandes de la noche, y no se trata de galardones. La artista presentó durante la gala y ante los ojos del mundo entero su nuevo single Chained to the Rhythm, lo que le ha valido para sumarse un nuevo récord.

Si Katy Perry puede presumir desde hace tiempo ser la reina de Twitter, convirtiéndose en la usuaria con las followers de la red social, ahora puede alardear de haber hecho historia con su último éxito: la canción más escuchada en la historia en sus primeras 24 horas desde su lanzamiento. Más de 3 millones de escuchas en un solo día.

La artista acudió a la alfombra roja de los Grammys vestida de dorado, vaticinando que sería la reina Midas de la noche, convirtiendo en oro su último lanzamiento.