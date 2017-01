Kiabi lanza un vestido nupcial'low cost' por 80 euros

Victoria de Suecia viste habitualmente con vestidos de H&M en actos de noche, Olivia Palermo combina sus prendas de firma con otras de Zara y Mango y las cuentas de Instagram de las it girls del momento está repletas de outfits en los que muchas prendas no superan los 50 euros. Tenemos asumido que para vestir bien no hace falta gastarse un dineral, sin embargo, en los looks nupciales no es nada común.

El precio medio de un vestido de novia puede rondar los 2.000 euros, sin embargo, poco a poco algunas marcas de pronto moda también están incluyendo entre sus creaciones vestidos de novia a precios económicos. Recientemente Topshop ha anunciado que en abril sacará a la venta cinco vestidos de novia que no superarán los 450 euros, además de otros diseños especiales para damas de honor. Aunque la firma británica no ha sido pionera: Asos ya lanzó su primera colección de novias el año pasado, Asos Bridal vestidos de 90 a 600 euros. Kiabi también se ha apuntado a la moda nupcial de bajo coste con un vestido ecofriendly de 80 euros. Sencillo, se trata de un diseño en gasa y encaje, escote en la espalda y un corte en la cintura con una cinta con semillas de flor de bleuet que se pueden plantar después de la boda.