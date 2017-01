La La Land, Fences y Deadpool, entre las nominadas del sindicato de guionistas

La temporada de premios sigue su curso. Y antes de que este domingo el hotel Beverly Hilton acoja un año más una de las grandes citas con la entrega de los Globos de Oro, el sindicato de directores estadounidense (WGA, en sus siglas en inglés) ha dado a conocer su lista de nominados para sus premios de este 2017 que reconocerán los mejores libretos en cine y televisión.

Entre las nominadas en las categorías cinematográficas donde están las favoritas La La Land, Fences, Manchester frente al mar o Moonlight se ha colado también Deadpool, la irreverente cinta de superhéroes protagonizada por Ryan Reynolds. En las categorías televisivas, cuyos nominados se dieron a conocer el pasado mes de diciembre, destacan títulos tan populares como Juego de tronos, Better Call Saul (el spin-off de Breaking Bad) o The Americans con series de nuevo cuño como la exitosa Westworld, Atlanta o el fenómeno del verano, Stranger Things.

En cine, en la categoría de mejor guión original los libretos nominados son los de Loving, de Jeff Nichols; La La Land, de Damien Chazelle; Comanchería, de Taylor Sheridan; Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan; y Moonlight, de Barry Jenkins.

En la categoría de mejor guión adaptado los candidatos al premio son los guiones de Fences, de August Wilson; La llegada, de Eric Heisserer; Deadpool, de Rhett Reese y Paul Wenick; Animales nocturnos, de Tom Ford; y Figuras ocultas, de Allison Schroeder y Theodore Melfi.

Además, los nominados al premio al mejor guión en la categoría documental son Command and Control, de Robert Kenner y Eric Schlosser; Author: The JT LeRoy Story, de Jeff Feuerzeig; y Zero Days, de Alex Gibney.

En cuanto a televisión, Juego de tronos, Stranger Things, Better Call Saul, Westworld, The Americans competirán por el premio en la categoría de drama. Mientras que en comedia compiten Atlanta, Sillicon Valley, Transparent, Unbreakable Kimmy Schmidt y Veep.

El sindicato entregará los premios de cine y televisión en una ceremonia en Beverly Hills el 19 de febrero.