Laura Orgué renuncia al Mundial de esquí de montaña por problemas intestinales

La próxima semana se operará para quitarse los tornillos en el peroné para iniciar la campaña de trail running

La atleta del RSM Spain Laura Orgué ha dado por terminada la temporada de esquí de montaña y ha renunciado a disputar en los Dolomitas italianos el Campeonato del Mundo de la especialidad, que se celebran hasta el próximo 2 de marzo, debido a una gripe intestinal severa, según anunció este martes el gabinete de prensa de su equipo.

"El pasado domingo empecé a encontrarme bastante mal por un problema de estómago. Tenía el deseo de que fuera una cosa pasajera, pero resultó ser una gripe intestinal que me duró hasta este sábado. Han sido unos días duros. Me he quedado muy débil, con los depósitos vacíos y muscularmente muy vulnerable. Con el entrenador, médico y técnicos de la FEDME, hemos decidido que no tiene ningún sentido que tome parte en la Vertical del Mundial", explicó.

Laura Orgué no podrá revalidar así la medalla de oro que ya conquistó en la pasada edición. "Mi temporada de esquí de montaña se da por finalizada. Además, el médico que me operó del peroné el año pasado, cree conveniente que me saque los tornillos que me puso para ayudar a soldar y para poder empezar bien la temporada de trail running, así que fijamos la fecha para el 8 de marzo. Tengo un regusto muy amargo de cómo ha ido esta temporada, pero el deporte es así y cuando se te gira la suerte, puede ser cruel. También tengo que decir que he tenido la suerte que durante más de diez años de competición no había tenido ninguna lesión ni ninguna traba, y ahora, toca gestionar lo que viene", añadió.

La próxima semana Laura Orgué pasará por el quirófano y comenzará la recuperación para iniciar la temporada de trail running, donde es uno de los máximos referentes a nivel internacional.