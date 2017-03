León Benavente anuncian nuevo EP y presentan videoclip en su nueva web

León Benavente edita nuevo EP, En la selva, y estrena el videoclip de Se mueve, dirigido por Sara Condado, en exclusiva en su nueva web, leonbenaventeoficial.com.

Este mismo viernes 10 de marzo el EP estará disponible en las plataformas digitales, aunque habrá que esperar al 31 de marzo para el formato físico en España y México.

"Como hicimos en 2013 con el EP 'Todos contra todos', decidimos a finales del año pasado juntarnos para grabar estas canciones que, de alguna forma, sirven de coda a nuestro último disco publicado, '2'", explica el grupo en un comunicado.

Y añaden: "No son cuatro canciones sueltas si no, más bien, cuatro piezas que forman un bloque. No son tampoco descartes de '2', si no nuevas ideas que han ido surgiendo a lo largo de esta gira y que hemos decidido publicar tanto por urgencia como por reivindicar este formato".

"Las canciones de En la selva hablan de personajes que confunden sabiduría con arrogancia, hablan de deseo y de la posibilidad de seguir bailando cuando todo se desmorona. Hablan de supervivencia y de no quedarse quietos y avanzar", sentencia León Benavente.

Este nuevo EP está integrado por los temas 'Maestros antiguos', 'En la selva', 'Se mueve' y 'Siempre hacia delante'.