Life of Agony presentarán nuevo disco en junio en Barcelona, Bilbao y Madrid

Life of Agony visitarán España la próxima primavera para ofrecer un total de tres conciertos en otras tantas ciudades con la gira de presentación de su próximo disco, A place where there's no more pain, a la venta el 28 de abril.

La banda, formada en 1989 en Brooklyn (Estados Unidos), presentará sus nuevas canciones y recordará viejos temas en Barcelona (2 de junio, Razzmatazz 2), Bilbao (3 de junio, Santana 27) y Madrid (4 de junio en Penélope). Las entradas para estas tres citas con su público español se podrán comprar desde este viernes 20 de enero en Ticketea.