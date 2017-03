Logan arrasa en su estreno con casi 240 millones de dólares en taquilla

Logan, la última película de Hugh Jackman como Lobezno, ha debutado a lo grande en taquilla. A pesar de sus altas dosis de violencia extrema, que han restringido su público a los mayores de 18 años, algo poco usual en el cine de superhéroes, la cinta ha encabezado el mercado mundial con una recaudación en su primer fin de semana de 237,8 millones de dólares.

De esos casi 238 millones de dólares, 85,3 los amasó en los cines norteamericanos, una cifra que convirtió a la cinta dirigida por James Mangold en el mejor estreno del año. Un lanzamiento que supera a la anterior película del universo mutante, 'X-Men: Apocalipsis', que en su primer fin de semana recaudó 65,7 millones de dólares en el Box Office estadounidense.

Fox consigue así anotarse otro tanto con las películas de superhéroes lanzadas para un público más adulto, como ya hiciera con Deadpool, otra película no recomendada para menores que con 783 millones de dólares se convirtió en la cinta más taquillera de todo el universo mutante de X-Men. "A escala global, hemos superado las expectativas previas al estreno", afirmó Chris Aronson, director de distribución de Fox en declaraciones recogidas por diversos estadounidenses.

"Deadpool es a la comedia lo que 'Logan' es al drama. El único tema en común es que son, 'cintas basadas en cómics', y que tienen clasificación para un público de al menos 18 años", señaló el directivo de Fox.

Junto a Jackman, completan el reparto de Logan Sir Pactrick Stewart, que vuelve a dar vida al profesor Charles Xavier; la joven Dafne Keen que encarna a Laura Kinney/X-23; Boyd Holbrook (Narcos) que encarnará al vilano Donald Pierce; Richard E. Grant (Juego de tronos) que será el doctor Zander Rice; Stephen Merchant (Movie 43) que interpreta al mutante Caliban; Elizabeth Rodriguez (Orange is the New Black) que encarna a Gabriela; y Eriq La Salle (Urgencias) en un personaje todavía desconocido.

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: "En un futuro cercano, un cansado Logan cuida del Profesor X en un escondite en la frontera de México. Los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado terminan súbitamente con la aparición de una joven mutante perseguida por fuerzas oscuras".