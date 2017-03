Logan ya es el estreno más taquillero del año

Tras solo diez días desde su estreno, Logan, la última cinta del universo de X-Men, se ha convertido en la película más taquillera del año con una recaudación de más de 438 millones de dólares. Una cinfra con la que supera a Batman: La Lego Película, que ha acumulado ya más 275 millones de dólares en todo el mundo.

En el ranking de las recaudaciones del universo de los mutantes, Logan se encuentra ya en el quinto puesto. Estaría por detrás de X-Men: La decisión final, con una recaudación de más de 459 millones de dólares; en tercer lugar está X-Men: Apocalipsis, con 543 millones y en el segundo puesto se encuentra X-Men: Días del futuro pasado, que recaudo más de 747 millones de dólares en el 2014, y en el primero Deadpool, la cinta protagonizada por Ryan Reynolds que, con una calificación no apta para menores al igual que Logan, se convirtió en la cinta más taquillera de todo el universo X-Men con 783 millones de dólares.

En su estreno en España, las aventuras de Lobezno en solitario consiguieron recaudar casi 2,3 millones de euros en el fin de semana de su lanzamiento. Cifra que ha reducido hasta los 1,1 millones de euros este fin de semana.

Logan relata la historia de un futuro cercano, en el que un cansado Logan (Hugh Jackman) cuida del Profesor X (Sir Pactrick Stewart) en un escondite en la frontera de México. Los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado terminan súbitamente con la aparición de una joven mutante perseguida por fuerzas oscuras

Junto a Jackman y Sir Pactrick Stewart, están joven Dafne Keen que encarna a Laura Kinney/X-23; Boyd Holbrook (Narcos) que encarnará al vilano Donald Pierce; Richard E. Grant (Juego de tronos) que será el doctor Zander Rice; Stephen Merchant (Movie 43) que interpreta al mutante Caliban; Elizabeth Rodriguez (Orange is the New Black) que encarna a Gabriela; y Eriq La Salle (Urgencias).