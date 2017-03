Lucas Eguibar se proclama subcampeón del mundo de snowboard cross

El rider español Lucas Eguibar se proclamó este domingo subcampeón del mundo en la modalidad de snowboard cross al terminar en segundo lugar en la final de la modalidad disputada en los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski que se están celebrando en Sierra Nevada (Granada).

El donostiarra fue avanzando desde los octavos de final, pasando por la serie de cuartos, donde quedó en primer lugar, y más tarde por la semifinal, donde entró tercero, para finalmente colgarse la medalla de plata en la gran final por detrás del francés Pierre Vaultier. El bronce, por su parte, fue para el australiano Alex Pullin.

Esta nueva presea se suma al palmarés de Eguibar, quien, en la temporada 2014-15 se convirtió en el primer rider español en ganar el Globo de Cristal, trofeo que se entrega a los vencedores de la Copa del Mundo de la FIS.

Asimismo, el de San Sebastián compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. En aquella ocasión, terminó séptimo, y junto al ceutí Regino Hernández fue campeón de la Copa del Mundo de snowboard cross por equipos en Montafon (Austria) el pasado mes de diciembre.

Este último y el cántabro Laro Herrero fueron los otros españoles que tomaron parte en la prueba y que no corrieron la misma suerte, pues no lograron pasar de los octavos de final al no terminar dentro de los tres primeros puestos en sus respectivas series.