Luis Fonsi anuncia que comenzará la primera semana de julio su gira de conciertos en España

Sobre 'Despacito': "Necesitaba ritmo y, aunque amo la balada, el cuerpo me pedía despeinarme"

El compositor y cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha anunciado durante su promoción de la canción 'Despacito' en nuestro país que la gira de conciertos de su nuevo disco comenzará la primera semana de julio en España. Después, "seis semanas por toda la península Ibérica, incluido Portugal y las Islas Canarias", algo por lo que está "muy ansioso".

En una entrevista con Europa Press, Fonsi ha asegurado que su éxito 'Despacito' nació en su guitarra como nacen todas sus canciones como una cumbia porque en ese momento "no había ritmo, no tenía una identidad a nivel de género y lo que tenía era la melodía, la letra y ese ritmo latino que, de repente, se puede oír como más tropical".

"Lo que sabía era que quería hacer una canción divertida, alegre, con movimiento con una letra sensual sin cruzar la línea de lo vulgar. Y poco a poco fue evolucionando a lo que es hoy día. Además, tiene una participación muy importante de Daddy Yankee como solo sabe hacer el con sus letras o sus ritmos", ha subrayado el cantante.

En cuanto al éxito que ha cosechado esta canción a nivel mundial en este momento, que se está viviendo de la música del pop pensó que "necesitaba ritmo, necesitaba movimiento" porque siempre ha sido "musicalmente travieso" y aunque ama la balada y va en su ADN el cuerpo le pedía "despeinarse" un poco y ahí nace 'Despacito' y cree que vino "en el momento correcto".

Además, el vídeo de la canción está cerca de los 500 millones de reproducciones en You Tube algo en dos meses por lo que es el tercer vídeo con mejor estreno de la historia de la red social después del 'Gangnam Style' de PSY y el de 'Hello' de Adele es "un lujo" algo que no puede creer y por lo que se siente "honrado".

El cantautor puertorriqueño ha afirmado que siempre ha dicho que esta fusión "entre las melodías comerciales, pop con el ritmo urbano, con el sabor latino" es el "nuevo pop" y, el hecho de llegar al número tres del 'Top Ten' mundial de Spotify junto con Ed Sheeran, Taylor Swift o The Weeknd es "un logro muy bueno" para él, pero también para la música latina en general y demuestra que la gente quiere escuchar música en español.

En cuanto al machismo en las letras de algunas canciones de música latina ha querido dejar claro que cada artista tiene su forma de expresarse y que "jamás" va a opinar sobre la forma en que sus colegas se expresan.

"Yo opino sobre lo que yo hago, tengo mi manera de hacer las cosas y si no me siento cómodo diciendo algo no lo voy a decir. Yo cuando me refiero a la mujer me refiero a la mujer como el centro de mi universo, como mi mayor fuente de inspiración, pero siempre con mucho respeto porque hay una línea que no me gusta cruzar", ha subrayado.

NUEVO DISCO

En cuanto a su nuevo disco ha asegurado que cada disco lo enfrenta con "un aire nuevo" y ha pensado en "cómo evolucionar, sorprender al público" sin abandonar la esencia de lo que es como cantautor pero tratando de "arriesgar un poco".

"El nuevo disco va a ser una mezcla de ambas cosas del Fonsi de siempre y el de ahora, que en realidad es el Fonsi de siempre porque yo no he cambiado nada, este soy yo me crié con este tipo de música", ha apuntado.

Y es que el boricua ha afirmado que "nunca había tenido oportunidad de lanzarlo como sencillo" pero que la gente que va a sus shows a sus conciertos ha visto que le gusta "bailar y la fiesta" por lo que 'Despacito' no es un cambio "drástico". "Ahora en la música se han abierto puertas va a haber más canciones como despacito y también románticas", ha asegurado.