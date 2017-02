Manel Navarro representará a España en Eurovisión 2017 con 'Do it for your love'

El cantante y guitarrista de 20 años Manel Navarro será el representante de España en el festival Eurovisión 2017. El joven, originario de Sabadell (Barcelona), ha sido elegido en una gala celebrada este sábado, en la que público y jurado han elegido entre los seis artistas que optaban a viajar a Kiev como representantes españoles.

Navarro se presentaba al concurso con una canción, 'Do it for your lover', en castellano e Inglés, con la que alcanzó el primer lugar del concurso, empatado a votos con la madrileña Mirela, que competía con un tema titulado 'Contigo'. Finalmente, el jurado del concurso optó por el catalán.

"Se ha pasado mal, pero lo importante es que estoy aquí y soy el ganador", ha reconocido Navarro tras conocer la decisión del jurado, ante los aplausos y abucheos de un público dividido entre los dos finalistas que optaban a ganar el concurso, de acuerdo con las votaciones.

Tras ganar el certamen, el joven de Sabadell viajará a la capital ucraniana el próximo mes de mayo para representar a España en el concurso musical en el que en esta edición participarán 43 países y para el que, por el momento, únicamente España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia tienen elegidos a los artistas que competirán en su nombre.

Por ahora, 'Do it for your love' competirá contra 'Perfect life', de la alemana Levina; 'Requiem', de la francesa Alma; 'Occidentali's karma', del italiano Francesco Gabbani; y 'Never give up on you', de Lucie Jones, la representante de Reino Unido, a falta de que otros países elijan a sus representantes.