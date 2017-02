Manel Navarro, nuevo representante español en Eurovisión con polémica incluida

Ayer se celebró la gala donde se elegiría por fin al joven cantante que nos representaría en Eurovisión. Pero anoche no solo hubo música en el escenario, también demasiada polémica, tanto que la gala quedó un tanto ensombrecida por estos motivos.

Hacía ya siete años desde que no veíamos a un hombre representarnos a nosotros en Eurovisión -desde que lo hiciera Daniel Diges con el tema Algo pequeñito-. Pero tras el largo reinado de las mujeres, Manel Navarro representará a España en el conocido festival de música. Do it for your lover ha sido la canción escogida por el jurado del programa para ir a Kiev. Y precisamente por eso, porque la resolución final fue tomada por el jurado, los amantes del festival enloquecieron por la decisión final, que a su juicio, fue poco acertada.

Y tras la polémica desatada en plató y también en redes sociales por el ganador, este contestó a todos aquellos que a los cuales no les gustó la decisión, de una manera nada acertada: con un corte de manga.

La gala estuvo marcada por la rivalidad entre dos de los concursantes, los más fuertes, Mirela y Manel Navarro. Todo el mundo ya vaticinaba que la gala se iba a convertir en un duelo entre ambos cantantes y que todo estaría en manos de ellos, a pesar de ser cinco finalistas y no solo ellos dos los que optaban a un billete para Kiev que les abriría las puertas del festival de Eurovisión.

Pero así ocurrió y el duelo se convirtió en una gala cargada de controversia que no acabó del todo bien, con la felicidad de tener un candidato que nos representará sino con la desilusión de un público al que no le gustó la decisión final.

Mirela, era la apuesta más respetada y querida por el público, y ellos lo tenían claro: querían que la cantante madrileña ganara. Y es que la cantante de 27 años se proclamaba clara triunfadora en las encuestas online.

Mirela con su tema Contigo era una candidata querida por el público por llevar una canción al certamen 100% española. El tema estaba cargado de pop con aires mediterráneos que encandilaron al público ya que sentían que así, volveríamos a tener una representación cargada de carácter latino tan característico de nuestro país. Y ya que el año pasado la representante Barei cantó un tema totalmente en inglés, el público deseaba volver a los orígenes.

Manel Navarro defendió su actuación con una canción que nos evocaba al verano y ritmos de lo más pegadizos. Pero el público lo tenía claro: querían una canción cantada en español.

Tras las actuaciones, la votación quedó de la siguiente manera: la suma de los votos emitidos por el jurado y por el público creaban un insólito empate entre ambos aspirantes. Así, la resolución quedó en manos del jurado que se decantó por el cantante catalán ganando por dos votos a uno.

Entre abucheos por parte del público allí presentes, más las críticas recibidas enseguida por redes sociales al cantante, Manel Navarro se proclamaba nuevo representante de nuestro país en Eurovisión. Sin embargo, el catalán no supo aceptar las opiniones del público, que gritaban la palabra 'tongo' y los nervios llevaron a Manel hacer un corte de manga en pleno escenario antes de volver a cantar su tema, ya como vencedor.

Y aunque el joven está contento con la decisión y con su proclamación como nuevo representante Eurovisión, minutos después reconoció que el momento de la elección fue algo 'desagradable' para él por toda la polémica suscitada. Pero desencuentros aparte, el caso es que ya tenemos nuevo candidato a representarnos en el popular certamen musical y será Manuel Navarro con Do it for your love.