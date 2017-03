Marlango se incorpora al Festival Cultura Inquieta

La voz de Leonor Watling y el piano de Alejandro Pelayo intentarán cautivar al público el 7 de julio al Festival Cultura Inquieta con su música pop, jazz y blues, ha anunciado la organización del evento.

"Marlango acaricia cada frase y cada nota hasta convertirlas en un auténtico bálsamo musical. Su delicadeza ante el micrófono rememora a aquella bailarina que Watling siempre llevará dentro y sus quejidos estremecen por igual en inglés o castellano. El grupo rezuma elegancia, pero también picardía, sofisticación y algo de canallesco. La música de Marlango no desentonaría en el Teatro Real como tampoco lo haría en un antro con humo y sin ventilación", señala la organización del festival.

Marlango debe su nombre a un error fónico. Su admirado Tom Waits dedicaba el emblemático 'I wish I was in new Orleans' a su amor adolescente por la mexicana Suzie Montelongo, pero la mala pronunciación del cantante californiano derivó en un homenaje distorsionado. "El arte avanza con los errores", señaló Waits cuando supo el equívoco de boca de la propia Watling.

Marlango comenzó su andadura en 1994 inspirado en los cabarés de entreguerras, en el cine oscuro de David Lynch y en los poemas de Paul Valéry. Sus dos primeros álbumes (Marlango y Automatic Imperfection) consiguieron sendos discos de oro al alcanzar más de 50.000 copias vendidas.

Después llegaron The Electrical Morning y Life in the Treehouse hasta que en 2012, tras una larga e intensa conversación con Fito Páez, decidieron abandonar la lengua inglesa para expresarse en "el idioma de José Alfredo Jiménez o Chavela Vargas".

Así nació Un día extraordinario, y su último trabajo El porvenir, grabado en Los Ángeles con la colaboración de artistas de la talla de La Santa Cecilia (premio Grammy 2014 al mejor álbum de rock latino), Fito Páez o Enrique Bunbury.

Marlango se suma a la octava edición del ecléctico Festival Cultura Inquieta que se desarrollará del 22 de junio al 8 de julio en Getafe con un cartel lleno de funk, soul, blues, rock, heavy, pop, hip-hop, clásica fusionada o flamenco.

El recinto principal, para los conciertos, estará ubicado en el Polideportivo de San Isidro y en el Espacio Mercado se desarrollarán actividades multidisciplinares. Junto al grupo encabezado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo ya han sido confirmados artistas como Xoel López, Mártires del Compás, Leiva y Lichis, Rosendo, Burning, Los Zigarros y Desvariados, Ara Malikian, la celebración del Festival Guacamayo con El Kanka y Los Mirlos como primeros nombres y la reedición del Carpe Diem con Ayax y Prok, Recycled J, Bejo, Soge Culebra, Dante, Kidd Keo. Y esto es solo el principio.