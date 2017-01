Mastodon, Sabaton y Enter Shikari se apuntan al Resurrection Fest 2017

Mastodon, Sabaton, Enter Shikari, Annihilator, Obituary, Soziedad Alkoholika, Krisiun, Holocausto Canibal, Blaze Out, Quaoar, Revolution Within, Porco Bravo, Anima, Vice Presidentes Y Late To Scream son las nuevas incorporaciones al cartel del Resurrection Fest 2017, que tendrá lugar del 5 al 8 de julio del próximo año en Viveiro (Lugo).

Estos fichajes se unen a la banda alemana Rammstein, en su única fecha en España y Portugal, que ejerce como gran cabeza de cartel del festival gallego, al que acudirán con su espectáculo completo lleno de pirotecnia y escenografía habitual. Junto a las nuevas confirmaciones de este viernes y a Rammstein, en Lugo estarán también Rancid, Dropkick Murphys, Suicidal Tendencies, Agnostic Front, Comeback Kid, Terror, Snapcase, Deez Nuts, The Bouncing Souls, Architects, Airbourne, Arch Enemy, Napalm Death, The Black Dahlia Murder y Taake, entre otros muchos. NUEVAS CONFIRMACIONES Mastodon serán cabezas de cartel del festival. Presentarán en Viveiro su nuevo disco, Emperor of Sand, que se publicará en marzo. Por otro lado, los siempre divertidos Sabaton traerán por primera vez su show de producción completa a festivales españoles -también estarán en el Leyendas del Rock-. Desde el Reino Unido y siete años después de su primera y última actuación en el festival, vuelven Enter Shikari, más grandes que nunca y con su último trabajo de estudio, The Mindsweep, prometiendo un frenético concierto para todos sus fans. Otras leyendas del thrash metal que faltaban por venir son los canadienses Annihilator, capitaneados por el mítico Jeff Waters. Darán a conocer su reciente trabajo Suicide Society y no faltarán clásicos como Alison Hell o King of the Kill. La nota extrema la darán Obituary. En lo nacional, veremos de nuevo a uno de los ganadores del Band Contest 2015, Blaze Out, a los vascos progresivos Quaoar, a Porco Bravo trayéndonos su fiesta habitual, a Vice Presidentes y a los gallegos Anima y Late to Scream. "Por último, podemos adelantaros uno de los grandes nombres de la fiesta de presentación: ¡nuestros amigos de Soziedad Alkoholika vuelven a Viveiro presentando su nuevo disco y a dar brea de la buena! Una de las mejores maneras de comenzar el festival", explica la organización, que recuerda que los abonos están a la venta en www.resurrectionfest.es.