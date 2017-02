Miguel Costas celebra 35 años de carrera con un concierto especial en Madrid

Miguel Costas, fundador y vocalista de Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz, gira con motivo de sus 35 años de carrera musical y tendrá una cita muy especial con Madrid.

La cita será el 17 de marzo en la Sala But, donde sonarán temas como 'Bailaré sobre tu tumba', 'Ayatollah!', 'Miña terra galega' o 'No me da la gana'. Las entradas cuestan 15 euros en musikaze.net.

Costas viene rememorando desde 2008, bajo el paraguas de su apellido que se torna nombre en su banda, los temas más legendarios de su trayectoria en distintos grupos, y se dispone a homenajear toda una andadura desde los inicios hasta el día de hoy.