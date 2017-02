Moonlight y La Llegada, las dos grandes vencedoras de la noche en los WGA Awards 2017

Moonlight, la cinta escrita y dirigida por Barry Jenkins, se erigió como la gran ganadora de los WGA Awards (Writers Guild of America) tras ganar el premio al mejor guión original. Un honor en el que le acompañó Eric Heisserer, por su libreto para La Llegada que le sirvió para levantar el galardón al mejor guión adaptado.

Por su parte, Atlanta ganó el premio a la mejor serie revelación y a mejor comedia, mientras The Americans se hacía con el galardón al mejor drama televisivo. Finalmente, el sindicato de guionistas premió a American Crime Story: The People vs O.J. Simpson con el premio a la mejor adaptación en televisión.

A continuación, la lista completa de premiados:

CINE

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Moonlight (por Barry Jenkins, historia de Tarell McCraney)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

La Llegada (por Eric Heisserer; basado en "Story of Your Life" by Ted Chiang)

MEJOR GUIÓN DE DOCUMENTAL

Command and Control (por Robert Kenner y Eric Schlosser, historia de Brian Pearle y Kim Roberts)

TELEVISIÓN

MEJOR DRAMA

The Americans (por Peter Ackerman, Tanya Barfield, Joshua Brand, Joel Fields, Stephen Schiff, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson)

MEJOR COMEDIA

Atlanta (por Donald Glover, Stephen Glover, Stefani Robinson, Paul Simms)

MEJOR SERIE REVELACIÓN

Atlanta

MEJOR MINISERIE ORIGINAL

Confirmation (por Susannah Grant)

MEJOR MINISERIE ADAPTADA

American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson (por Scott Alexander, Joe Robert Cole, D.V. DeVincentis, Maya Forbes, Larry Karaszewski, Wally Wolodarsky)

MEJOR EPISODIO DE ANIMACIÓN

Stop the Presses (BoJack Horseman, escrita por Joe Lawson)

MEJOR EPISODIO DRAMÁTICO

The Trip (This Is Us, escrito por Vera Herbert)

MEJOR EPISODIO CÓMICO

Kimmy Goes on a Playdate (Unbreakable Kimmy Schmidt, escrito por Robert Carlock)