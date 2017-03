Muere Joni Sledge, cantante del grupo Sister Sledge, a los 60 años

Joni Sledge, miembro del grupo Sister Sledge que popularizó la canción 'We Are Family' en los 70, ha fallecido a los 60 años de edad. La causa de la muerte no ha sido determinada, pero la cantante fue encontrada sin vida por un amigo el pasado viernes en su casa de Phoenix, Arizona, tal como informa el publicista de la banda, Biff Warren.

En un comunicado oficial, los familiares de la fallecida agradecieron el apoyo de amigos y conocidos del mundo de la música, así como el de todos sus seguidores. "Agradecemos vuestras oraciones mientras lloramos la pérdida de nuestra hermana, madre, tía, sobrina y prima", relata la declaración de la familia. Sledge y sus hermanas Debbie, Kim y Kathy fundaron Sister Sledge en 1971 en Philadelphia, su ciudad natal, pero fue años más tarde cuando alcanzaron el éxito a nivel mundial. Su tercer álbum, titulado 'We are family' salió al mercado en 1979 y conquistó el índice de ventas con temas como He's The Greatest Dancer y, sobre todo, We are family. La canción se convirtió en un himno para el empoderamiento femenino y estuvo nominada a un Grammy. Tanto el tema como el álbum vendieron más de un millón de copias. Con el paso del tiempo, una de las hermanas, Kathy, abandonó el grupo para dar comienzo a su carrera en solitario. Las otras tres componentes siguieron cantando y en 2015 incluso tocaron para el Papa Francisco. Fue en octubre del año pasado cuando llevaron a cabo su, a la postre, última actuación conjunta.