Muere William Peter Blatty, autor de El Exorcista

William Peter Blatty, autor de la novela en la que se basó la película El Exorcista y también del guión de la cinta, ha fallecido este jueves a los 89 años de edad, tal y como ha comunicado su amigo y director del mítico largometraje de 1973, William Friedkin.

Aunque en un comienzo las causas de la muerte no fueron reveladas, su esposa, Julie Witbrodt Blatty ha dado a conocer que se trató de la formación de un mieloma múltiple. El escritor murió en un hospital cerca de su residencia habitual, en Bethesda, Maryland.

Blatty, que ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado por El Exorcista en la 46ª edición de los Premios de la Academia, escribió la novela homónima en 1971. La versión cinematográfica fue nominada a 10 Oscars ese año, incluyendo el de Mejor Película y recibió amén del mencionado, el de Mejor Sonido.

Blatty también estuvo acreditado en las secuelas que siguieron a su mayor éxito, algunas de las cuales dirigió, como El exorcista III, aunque entre sus trabajos destaquen sus colaboraciones con Blake Edwards (¿Qué hiciste en la guerra, papi? y El nuevo caso del inspector Clouseau), así como Solo contra el hampa o Una yanqui en el harén.

Como director y guionista realizó La novena configuración, que recogió el Globo de Oro a Mejor Guión. "A lo largo de los años, entiendo que la gente la considere una película de terror, y eso es lo que perdura en el saber popular", escribió Friedkin sobre El Exorcista en un ensayo de 2013, "pero nunca ha sido así ni para Blatty ni para mí".

"No puedo arrepentirme de El Exorcista", dijo Blatty al diario The Washington Post en 2013. "Ha hecho tanto por mí y por mi familia. Y me ha dado mucha libertad para escribir lo que quiero", admitió.