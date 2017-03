Izal, Novedades Carminha y Triángulo de Amor Bizarro actúan en el festival South by Southwest

Izal, Joana Serrat, Novedades Carminha, Ramirez Exposure, Triángulo de Amor Bizarro y Yung Beef actuarán los días 15 y 16 de marzo dentro de la programación oficial del festival de Austin (Texas) South by Southwest.

Estas actuaciones llegan de la mano de Sounds from Spain, plataforma de la que forma parte la Fundación SGAE y que tiene como objetivo la promoción de la música española en el exterior. Estos grupos han sido seleccionados entre más de 40 propuestas artísticas presentadas.

En esta edición, un total de doce empresas españolas participarán en South by Southwest con Sounds from Spain: Altafonte, Artica Booking Agency, Ataque Records, Boa Música, Delfuego Booking, Esmerarte, Hook Management, La Vendicion Records, Ovalsound, Play It Again, Primavera Sound / El Segell del Primavera y Ramirez Exposure.

Este es el décimo año consecutivo en el que Sounds from Spain apoya la presencia de músicos nacionales en la cita de Austin: Mala Rodríguez, We are Standard, Dorian, La Habitación Roja, Nacho Vegas, SFDK, Los Coronas, Depedro, Amaral, Huecco, Los Planetas, L.A. o Quique González han sido algunos de los predecesores.

South by Southwest reúne a más de 15.000 profesionales del sector entre sellos discográficos, editores, mánagers o periodistas y que acoge alrededor de 2.000 conciertos. En la pasada edición de 2016, Agoraphobia, Juan Zelada, Los Nastys, Juventud Juché, Sexy Zebras y The Parrots fueron los grupos que acudieron al festival con el apoyo de la plataforma.

Además de la Fundación SGAE, Sounds from Spain está integrado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), y Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión (AIE), la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.), los Productores de Música de España (Promusicae) y la Unión Fonográfica Independiente (UFI).

El objetivo de Sounds from Spain es fomentar la exportación de la música española, facilitando la presencia de los profesionales del sector en los más importantes encuentros internacionales.