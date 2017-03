OCU pide que las "malas prácticas comerciales" de las eléctricas queden expresamente prohibidas

Cree que las sanciones de la CNMC a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo son "pequeñas"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido en un comunicado que las malas prácticas comerciales de algunas empresas eléctricas queden expresamente prohibidas hasta que no se garantice una correcta información y control por parte de las compañías.

El organismo considera que las sanciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por realizar contratos sin el consentimiento del cliente "son pequeñas y probablemente serán recurridas", aunque reconoce que esta decisión del organismo de competencia "pone el foco en el grave problema de las prácticas comerciales abusivas", una "constante" en el sector que OCU lleva años denunciando.

Según la organización, la confusión entre comercializadoras y distribuidoras es el caldo de cultivo idóneo para estas malas prácticas, que se ven alentadas por la información poco transparente del sector y la dificultad para distinguir entre ofertas del mercado libre y regulado.

Denuncia así que las comercializadoras provocan la confusión con la utilización de logos, nombres y teléfonos de atención, haciendo que muchos clientes pasen del mercado regulado al libre sin saberlo, dentro de compañías del mundo grupo.

"Hemos comprobado se usan sistemáticamente los servicios de atención al cliente de las comercializadores de referencia como plataformas de contratación del mercado libre", ha alertado OCU.

Según explica, los comerciales que actúan puerta a puerta para estos propósitos activan contratos sin el consentimiento del cliente o con información incompleta o directamente falta.

"El resultado es que el consumidor no tiene claro qué tarifa ha contratado, no es consciente de haber cambiado de un mercado regulado al mercado libre, o de una oferta a otra* no sabe qué paga, ni a quién", lamenta.

Por ello, reclama una solución urgente para que estas prácticas comerciales sean "desterradas" del sector energético y queden expresamente prohibidas por las autoridades competentes.