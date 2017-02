Errejón, respecto a su posición en Podemos: "Estoy a la orden; donde toque"

Era la imagen más esperada: la del ganador y perdedor, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, juntos a su llegada al pleno. Cuestionados sobre si se trataba de una imagen de unidad, contestaron a dos voces: "Es una imagen de naturalidad", afirmó Iglesias. "Los congresos se abren, se discuten con honestidad y se cierran. Y el nuestro está cerrado", dijo Errejón, quien recalca, "siempre hemos tenido la misma franqueza para discutir y franqueza para remar juntos". Lo que sigue sin respuesta, no obstante, es qué papel jugará éste a partir de ahora. "Estoy a la orden, donde toque", afirma. Y ese "donde toque" se decidirá el próximo sábado en el Consejo Ciudadano, para el que los 'errejonistas' piden una representación del 40%. "Habrá muchas propuestas seguramente, habrá que hablar previamente, pero no vamos a adelantar absolutamente nada", avisa Iglesias. De momento, Errejón sigue siendo el portavoz en el Congreso, pero esto podría cambiar porque Irene Montero, mano derecha de Pablo Iglesias, partidario de que las mujeres tengan más presencia en su partido, podría pasar a ocupar ese puesto. Mientras, desde la oposición, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, continúa metiendo el dedo en la llaga: "Hoy es el día de San Valentín. Algunos tienen que pensarse si están por el amor o están por la purga. Ya sabe usted que los comunistas son muy partidarios de las purgas... Yo solo espero que no le rematen", manifestó, en referencia a la situación de Podemos y Errejón.

Mientras tanto, para todas las preguntas que aún no tienen respuesta, habrá que esperar hasta el sábado.