Paco Arango, director de 'Lo que de verdad importa': "Con el cine se puede hacer mucho bien"

El presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, cuya última película 'Lo que de verdad importa', 100% benéfica, se estrenará en los cines españoles este viernes 17 de febrero, ha explicado que ha repetido experiencia como director de cine porque con su primer film, 'Maktub', se dio cuenta de que "con el cine se puede hacer mucho bien".

"Con la primera película, 'Maktub, ya utilicé el dinero para una sala de trasplantes en el Hospital Niño Jesús. Me di cuenta de que con el cine se puede hacer mucho bien, y pensé que para poder verdaderamente hacer el bien, en este caso la película tenía que ser completamente controlada por nosotros para que fuese 100% solidaria", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

De esta forma, 'Lo que de verdad importa' (The Healer, El curandero, en inglés), no reportará ni un solo euro para la productora ni para el director y guionista Paco Arango, porque todo el dinero irá destinado a los campamentos de verano para niños muy enfermos, un proyecto fundado por el actor Paul Newman bajo el nombre 'Serious Fun Children's Network', de cuyo consejo forma parte Arango.

Cada verano, la Fundación Aladina envía a estos campamentos a unos 120 niños españoles enfermos de cáncer, sin gasto alguno para las familias --el coste de cada niño es de unos 4.000 euros--. Arango asegura que, según los médicos, esta experiencia puede ser casi "tan curativa como la propia medicina". A partir de ahora, con la recaudación, podrán acudir muchos más menores.

En todo caso, Arango precisa que a pesar de ser una película 100% benéfica, no es "un tostón" sino "un peliculón con grandes actores" que además "roba el corazón" de los espectadores. Por el momento, ya la ha comprado Movistar+ y el dinero también va a ir destinado de forma íntegra a los niños.

"MANDA NARICES EL QUE LA PIRATEE"

En cuanto a la posibilidad de que algunas personas la pirateen en lugar de acudir al cine, Arango reconoce que "lamentablemente, es algo inevitable" pero exclama que "manda narices el que piratee esta película", en referencia a su carácter benéfico. 'Lo que de verdad importa' se estrena mundialmente en España pero también llegará a las grandes pantallas de EEUU, Gran Bretaña, Francia, Italia y México.

Además de invitar a ir a ver esta película al cine, Arango realiza una serie de peticiones para mejorar la vida de los menores con cáncer. En primer lugar, reclama más fondos para la investigación del cáncer infantil porque, a su juicio, "se investiga muy poco" y esto es "una aberración", y propone mayores incentivos por las donaciones. Para concluir, muestra su deseo de que se encuentre al fin una cura frente al cáncer. "Ojalá alguien me ponga en el paro cuando investiguen una cura", subraya.

Arango espera que mucha gente vaya a ver el film, distribuido por European Dreams Factory, a partir de este viernes, para poder hacer con el dinero tanto como hicieron con 'Maktub' estrenada en 2011 con Warner Bros, cuya recaudación se destinó a la Fundación Aladina para crear un centro de trasplantes de médula ósea en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, donde ya se han realizado cerca de 200 trasplantes.

COMEDIA, DRAMA Y REALISMO MÁGICO

'Lo que de verdad importa' (The Healer, en inglés) fue rodada en la provincia canadiense de Nueva Escocia y es una mezcla de comedia, drama y realismo mágico. Cuenta la historia de Alec, interpretado por Oliver Jackson Cohen, un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida, que trabaja en una tienda de reparación de aparatos electrónicos llamada 'El curandero'.

Cuando el negocio está a punto de quebrar, un familiar al que no conocía, Raymond (Jonathan Pryce) se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade a vivir un año en Nueva Escocia (Canadá), el lugar de origen de sus antepasados. Allí conocerá a Cecilia (Camilla Luddington) y descubrirá un secreto familiar: tiene el don de curar a las personas. En ese momento tendrá que decidir si lo acepta o no, y la llegada de una joven con cáncer terminal, Abigail (Kaitlyn Bernard), le hará ver la vida de otra manera.