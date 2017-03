Pau Donés: "No tengo intención de perdurar, solamente quiero que queden las canciones"

Pau Donés ha presentado en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, su nuevo proyecto '50 Palos', por los 50 años del vocalista y compositor de Jarabe de Palo, que incluye disco, gira y libro. "No tengo ninguna intención de perdurar, no me gustaría ser un ejemplo de nada. Solamente quiero que queden las canciones", ha afirmado.