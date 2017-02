Pau Donés presenta su nuevo disco '50 Palos'

El pasado lunes Pau Donés presentó en Barcelona su nuevo disco 50 palos. El cantante ha querido seguir hacia adelante con sus proyectos profesionales a pesar de que hace tan sólo unas semanas anunció que había sufrido una recaída del cáncer que le fue detectado en verano de 2015.

El cantante de Jarabe de palo aprovechó este acto para hablar también de su nuevo libro y de su gira y no tuvo reparo en contestar a ninguna pregunta sobre el cáncer que padece e incluso en bromear sobre el asunto al advertir que nunca había visto a tantos periodistas en sus ruedas de prensa "ya sé que no es por lo del cáncer".

Donés compaginará la gira con la quimioterapia porque como señaló durante la presentación del disco "no me estoy muriendo, tengo cáncer y ya está", aunque sí es cierto que han cambiado las prioridades en su vida y ahora lo más importante para él es "enjoy" (disfrutar).

La gira de Jarabe de Palo dará comienzo en marzo en México y desde ahí recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. Ya en mayo comenzará la etapa española de la gira donde les podremos ver en San Sebastián, Barcelona, Sevilla, Gijón y Madrid.

La noticia de que volvía a tener cáncer fue un duro mazazo para el cantante que en abril de 2016 había anunciado que estaba curado "Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a cero. En los escáners no se veían tumores. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso", aunque seguidamente anunciaba que la enfermedad no le iba a apartar nuevamente de los escenarios y que seguiría adelante con la apretada agenda de 2017, tal y como dijo "Después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios".

"Habrá días que estaré al 100 %, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento"