Pau Donés: "Mi vida y mis sueños son el presente"

El cantante catalán Pau Donés ha lanzado el libro y disco '50 palos' (Planeta), además de una gira por Latinoamérica, Estados Unidos y España, ante la que el músico aclara: "No hago cosas que no me ilusionen".

En una rueda de prensa multitudinaria, Donés ha remarcado que el presente es el tiempo que se pierde mientras se piensa en el futuro, y ha asegurado estar "poco interesado en el futuro", pese a que ésta es la educación recibida: estudiar para ir a la universidad, casarse y tener hijos, de modo que uno pasa la vida pensando en lo que tiene que hacer. "He intentado siempre pensar en el presente. Para mí, mi vida y mis sueños son el presente", ha agregado el cantante, que hace siempre lo que le apetece, salvo perder el tiempo, que es oro y no debe dejarse escapar. Ante un titular en el que se sintió descontextualizado afirmando que el cáncer le ha hecho feliz, el artista ha explicado que esta enfermedad "ha sido una experiencia bastante estimulante y emocionante" por el reto que supone afrontarla, en un proceso en el que uno pasa de espectador a protagonista. "Me dio por vivir en presente y ver qué me pasa", ha relatado Donés después de que la oncóloga le dijera que tanto podía vivir cinco años más como morir de anciano, ha explicado.