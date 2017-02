Paul W. S. Anderson, director de Resident Evil El capitulo final: "Sabía desde el principio como iba a acabar la saga"

Llega a nuestras pantallas la sexta y última entrega de una de las sagas cinematográficas de más éxito que nació hace 15 años de la mano del cineasta británico Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich como protagonista, adaptando a la gran pantalla el célebre videojuego.

Este esperadísimo capítulo final nos devuelve a Racoon City, donde se inició todo, para explicar quién es Alice (Jovovich) y qué es el virus T - creado por la todopoderosa corporación Umbrella- que ha convertido a los seres humanos en zombis.

Hablamos con el padre de la criatura y el hombre que ha revolucionado el género, que ahora remata la saga a lo grande con la que probablemente sea la más espectacular y fascinante película de la serie: 'Resident Evil: El capítulo final' ('Resident Evil: The Final Chapter').

¿Sabía cómo iba a terminar la historia desde el comienzo?

Sí, aunque no sabía si tendría la oportunidad de llegar hasta aquí, por lo que si el espectador vuelve a ver las anteriores películas entenderá que todo tiene sentido.

¿Qué aprenderemos acerca de la protagonista Alice en esta última película?

Cuando conocimos a Alice en la primera película sufría amnesia y sólo tendía unos fogonazos de su pasado, y nunca se recuperó. Así que no sabemos quién es realmente, pero este filme lo va a descubrir.

Vuelve a Racoon City, donde empezó todo.

En efecto, volvemos ahí para rellenar los huecos en la historia, que incluyen la relación de Alice con la corporación Umbrella y la Red Queen como parte de una trama mayor que siempre ha estado ahí, pero que no hemos mostrado antes. Yo quería que hubiera mucha acción; aunque también la suficiente conversación -*puede que más que en ninguna otra película de "Resident Evil" -*como para explicar las cosas.

¿Le gusta rodar escenas de acción con su mujer Milla Jovovich?

Claro, porque la cuelgo boca abajo y hago hacer otras cosas que rápidamente arreglan cualquier tensión familiar que pudiera existir (entre risas).

¿Y cómo has visto la evolución de Milla en estos filmes?

Milla ha crecido mucho como actriz. Al inicio estaba pretendiendo ser fuerte, ¡y ahora lo es de verdad!

Nadie ha logrado adaptar un videojuego al cine con el éxito con el que usted lo ha hecho.

No es fácil adaptar un videojuego al cine, y creo que no se le suele dar el mérito suficiente. Pienso que a veces los estudios los miran y piensan que es sencillo llevarlos al celuloide, cuando no es así. Hay que entender que, aunque los dos son visuales, al final se trata de medios distintos, por lo que lo que convierte al juego en un éxito no significa que vaya a funcionar con el filme. Y es que hay que respetar a los fans, pero también saber que estás rodando una película. Es una línea delgada por lo que hay que caminar*

¿Cómo lo ha logrado?

Creo que todo parte de mi pasión por el videojuego. Gracias a ello luego fui capaz de desviarme para completar la película precisamente porque conocía el material original.