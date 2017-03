'Plan de Fuga' retrata un intento de robo cargado de suspense y acción

Javier Gutiérrez, Luis Tosar, Alain Hernández y Alba Galocha protagonizan el largometraje de Iñaki Dorronsoro

El director vasco Iñaki Dorronsoro pone la parte de suspense y acción a la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español con la película a concurso 'Plan de Fuga', una historia sobre un intento de robo que habla de la amistad y la fidelidad. La película llegará a las salas españolas el 28 de abril.

Así lo ha explicado el propio Dorronsoro este jueves, en rueda de prensa, con los actores Javier Gutiérrez y Alain Hernández, protagonistas del filme junto con Luis Tosar y Alba Galocha, y los productores María Contreras y Gonzalo Salazar-Simpson.

Víctor (Alain Hernández) es un atracador profesional que se introduce en una peligrosa banda de delincuentes compuesta en su totalidad por exmilitares del Europa del Este. Un grupo cerrado que, ante la muerte de uno de los suyos, se ve obligado a reclutar a un nuevo miembro para robar un banco. El trabajo de Víctor: perforar la cámara acorazada.

Este es el argumento que Iñaki Dorronsoro esgrime para hacer una película "entretenida", valiéndose del subgénero de películas sobre atracos. El proyecto surgió cuando, tomando algo con un amigo en un bar, éste le dijo que por qué no hacía una película sobre robos, que "son muy entretenidas", ha confesado el realizador.

A partir de ahí, el director armó el proyecto con ayuda de González-Simpson en un proceso de escritura "muy complejo", según ha apuntado el productor. A Dorronsoro le gusta el género de suspense porque se trata de "un contenedor entretenido para el espectador". Por eso usó dicho género para crear a partir de ahí "una película de personajes". "El centro de la película es la amistad, la fidelidad y el cambio de los personajes", ha dicho.

'Plan de Fuga' se rodó en ocho semanas, un tiempo "generoso" para una película que tiene muchos planos y localizaciones, según el realizador. Para ello, dispusieron de un gran set en el que construyeron una cámara acorazada. El rodaje fue "complejo" y supuso un trabajo físico para los actores "terrible", ha apuntado.

Por su parte, Alain Hernández ha detallado lo que le costó conseguir meterse en su personaje, especialmente conseguir su forma física, puesto que tuvo que entrenar bastante y comer "mucho pescado y verduras al vapor", ha bromeado. La parte emocional la fue "dibujando" con el director hasta crear un personaje "hermético y granítico".

También ha reconocido que cuando supo que iba a trabajar con Javier Gutiérrez "me eché a temblar un poquito de la emoción", ya que es "el referente que admiro", y cuando le comunicaron que iba a estar Luis Tosar "ya me eché a llorar". "Me di cuenta de la responsabilidad que tenía de estar con estos dos monstruos, lo bien que me lo iba a pasar y lo que iba a aprender", ha dicho, añadiendo que la experiencia ha sido "maravillosa".

Por su parte, Javier Gutiérrez ha señalado que cuando le ofrecen un personaje como el que ha interpretado es "un caramelo envenenado", porque se trata de "un regalo pero es muy delicado". "Disfruté mucho en los ensayos. Iñaki (Dorronsoro) es un director que le ofrece al actor espacio en el set y esta película es muy de actores, se habla mucho, y teníamos que escucharnos, vernos... Creo que el set tiene que ser un lugar agradable para trabajar", ha indicado. El actor ha apuntado que se ha inspirado viendo trabajos como el de Javier Bardem en 'Días contados', con el fin de "aprender y envalentonarme".

Sobre su compañero Luis Tosar, ha dicho que es "un lujo" trabajar con él, y ha destacado que es "muy generoso". "Creo que es un privilegio y una fortuna compartir plano con él, y es grande por muchas cosas. Tiene una veteranía y un aplomo... con él sabes que vas a estar en buenas manos", ha añadido.

Alain Hernández también ha señalado que con Tosar "todo es más fácil". "Es la sensación de que realmente lo está dando todo y no se está quedando con nada para él. Siempre te tira la pelota para que tu le des bien. Es una maravilla y Javier (Gutiérrez) también. He tenido la suerte de trabajar con dos leyendas vivas", ha destacado.