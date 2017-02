Promotores musicales pedirán al Gobierno regular la reventa de entradas

Según ha señalado, la APM está preparando un texto con su propuesta que estará listo pronto y que presentará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte próximamente.

La Asociación de Promotores Musicales (APM) pedirá al Gobierno una ley para regular la reventa de entradas, según ha avanzado este martes 14 de febrero el presidente de la entidad, Pascual Egea, en declaraciones a Europa Press, en referencia a la denuncia de los promotores de la gira de Joaquín Sabina 'Lo niego todo' por fraude en la venta de entradas en algunos portales.

A raíz de la reventa de entradas para los conciertos de Sabina, TheProject, Get In y Riff, promotores de la gira del artista, han advertido de que "las webs de reventa no tienen ningún modo de garantizar que las entradas que revenden sean auténticas, válidas y que no hayan sido duplicadas" y han reclamado al Gobierno una ley estatal que prohíba la reventa online, al igual que ocurre en Francia, Italia o Reino Unido.

En este sentido, la APM ha señalado que es necesario regular esta situación: sentarse con las "partes implicadas" y aprobar una ley, porque considera que se trata se una "tomadura de pelo para el público" que también afecta al artista.

Además, ha señalado que en este caso no solo se ha producido una reventa, sino que se han ofrecido entradas cuando aún no estaban disponibles en los canales oficiales, un "timo de pies a cabeza" al que se suma el "precio de entradas desorbitado", tal y como ha denunciado.

Además, los promotores musicales han resaltado que la gente se tiene que "acostumbrar" a comprar en los "sitios oficiales", porque de otra manera no hay garantía de autenticidad y el comprador podría verse obligado a denunciar tras no poder entrar en el concierto.