Queralt Castellet intentará competir en dos pruebas en los Mundiales de Sierra Nevada

La 'rider' española Queralt Castellet, que llega mermada físicamente a los Campeonatos del Mundo de Sierra Nevada, ha anunciado su renuncia a la prueba de Slopestyle para intentar competir en Half Pipe y Big Air, aunque deberá probarse físicamente para saber si finalmente puede competir, mientras que Lucas Eguíbar ha avanzado que está mejor de su problema de espalda.

Castellet y Eguíbar comparecieron este lunes acompañados por el director general de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Olmo Hernán, para comentar sus impresiones sobre el estado actual de sus lesiones y sus opciones de participación en estos Mundiales.

"Mi objetivo es competir y hacerlo lo mejor posible, aunque las circunstancias con la lesión son difíciles y tengo que ver si puedo competir o no. Slopestyle no lo voy a hacer, y me voy a centrar en Half Pipe y Big Air", detalló Castellet en declaraciones recogidas por la web de Sierra Nevada 2017.

La catalana explicó que ha realizado "una rehabilitación muy rápida" a lo que ha ayudado su "motivación por competir en el Mundial". "El problema está en que, aunque puedo hacer snow, en el momento del impacto es donde sufro. La decisión para competir la tomaré el día antes de las pruebas", explicó, recordando que sufrió una fractura de muñeca y microfracturas en una vertebra.

"El día de la caída pensé que terminaba mi temporada ahí, además de que el informe médico no aclaraba en ese momento el tiempo que estaría de baja, por la inflamación que tenía, que no dejaba ver con exactitud qué lesión era. He cancelado mi participación en el US Open para seguir con la rehabilitación y poder estar aquí ahora mismo", añadió.

Por su parte, Eguíbar se mostró más optimista. "Estoy mejor de la sobrecarga muscular que tuve en la espalda y hoy me encuentro bien tras el trabajo de los fisios. Estoy motivado y en buenas condiciones para la carrera. El dolor ha disminuido y tengo más movilidad, por lo que soy positivo y creo que voy a conseguir mi objetivo, que no es otro que participar en el Mundial", confió.

El vasco subrayó que sus rivales "van a ser los de siempre". "El francés Pièrre Vaultier, como ha demostrado con su triunfo en La Molina ayer, el austriaco Lukas Pachne, el australiano Alex Pullin también estará ahí con seguridad", enumeró.

Por último, Hernán destacó la satisfacción de la Federación Española "porque todo está preparado y medido". "Hay nieve y un equipo humano que ha hecho un trabajo encomiable, lo que repercutirá en que nuestro deporte siga creciendo y porque nuestros deportistas están preparados para el campeonato, con opciones claras para Queralt y Lucas", dijo.