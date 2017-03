Queralt Castellet, clasificada para las semifinales de 'big air'

La freestyler española Queralt Castellet se ha clasificado este jueves para las semifinales de la modalidad de 'big air' tras conseguir una puntuación de 78.66 en los Campeonatos del Mundo de Esquí Libre y Freestyle que se están disputando en Sierra Nevada.

Castellet logró meterse en la semifinal al obtener una puntuación de 78.66 en la mejor de sus dos rondas, tras ejecutar un backside 7. El pase a semifinales para la rider de Sabadell --que marcó el corte-- le servirá de motivación para afrontar la siguiente ronda y conseguir llegar a la final del viernes, en la que participarán las 6 mejores.

"Estoy contenta, es satisfactorio ver que después de tanto trabajo empiezan a salir un poco los resultados. Me he sentido bien, hemos hecho un buen trabajo en los entrenos y esto me ha permitido sentirme cómoda en el salto", indicó Castellet.

En las clasificatorias femeninas participaron 37 riders de las que solamente 6 pasarán a la gran final. En las rondas clasificatorias se han formado dos grupos y las cuatro mejores accedieron directamente a la pelea por las medallas. Fue el caso de la austríaca Anna Gasser, la noruega , Silje NBorendal, la canadiense Laurie Blouin y la finlandesa Enni Rukajarvi.

La también española, María Hidalgo, finalizó décima de su grupo con 59.66 puntos, pero no logró clasificarse. En la categoría masculina, Josito Aragón no pudo disputar la segunda ronda tras sufrir una mala caída en el primer salto y Aleix López fue baja de última hora debido a una lesión del menisco que ya arrastraba durante los días previos a la prueba.