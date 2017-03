Queralt Castellet se queda sin final de Big Air

La española Queralt Castellet se quedó a las puertas de la final de este viernes de Big Air en los Campeonatos del Mundo de Esquí Libre y Freestyle que se están disputando en Sierra Nevada, después de finalizar en sexta posición en semifinales, con una mejor puntuación de 19 puntos.

Queralt, que necesitaba un puesto entre las dos mejores en 'semis', se despidió de la estación en Granada explicó su actuación en la pista Neveros. "La estrategia era comenzar hoy con el truco 'backside 7' que planché ayer y luego hacer 'front side 7' y 'front side 9'", afirmó.

"He estado probando los dos trucos en los entrenos y fue bastante bien, pero en la competición, al ser la primera la primera en saltar no he calculado que habían arreglado la rampa y que ya no estaba tan blanda y me he ido muy abajo. No he podido recepcionar bien", añadió.

Después, la catalana reconoció que no salió bien en su segundo intento. "En el segundo he intentado ir un poco más tranquila y con más control en el aire haciendo el mismo truco; y ya he salido mal, no he grapado bien. A veces es más difícil tirar para atrás que salir con más fuerza, y no me ha salido hoy", destacó.

La rider española se marchó algo decepcionada de la cita mundial. "Lo cierto es que me voy un poco triste, pero me motiva más para la próxima competición", señaló, antes de centrarse ya en los Juegos Olímpicos. "Hace tiempo que estamos pensando en ellos y estamos entrenando muy fuerte para aprovechar lo máximo posible. Los Juegos son un evento muy especial, y para todo snowboarder, para todo deportista, es nuestro más importante objetivo a cumplir", finalizó.

A la final de este viernes por la noche del Big Air han accedido definitivamente la norteamericana Jessika Jenson, con una mejor puntuación de 82 puntos, y la neozelandesa Zoi Sadowski, con 69 puntos, tras una semifinal accidentada con muchas caídas.