Regino Hernández, tras la muerte de Planas: "Siempre serás ese guerrero que lo dio todo por nosotros"

El 'rider' español Regino Hernández ha querido despedirse del malogrado Israel Planas, fallecido este viernes y que fue el entrenador que le llevó a ganar la medalla de plata por equipos junto a Lucas Eguibar en los Campeonatos del Mundo de Esquí Libre y Freestyle de Sierra Nevada, y ha asegurado que "siempre" estará a su lado "en cada bajada de cada competición" en la que participe, y que será recordado como el "guerrero" que lo dio todo por sus pupilos.

"Solo puedo darte las gracias por todo lo que has hecho por mí... Has sido el principal culpable de que esté donde estoy ahora. Has sido muchísimo para mí y tú mejor que nadie lo sabes. Son muchos años a tu lado, muchas peleas, reconciliaciones, momentos malos y momentos muy buenos los vividos a tu lado. Nunca pensaría que el abrazo que me diste después de conseguir esa medalla en el mundial sería el último", señaló en una emotiva carta publicada en las redes sociales.

En este sentido, el deportista ceutí reconoció que el técnico catalán consiguió que mejorarse "como deportista y como persona". "Nos has convertido en guerreros y luchadores contra esta vida tan dura que tenemos por delante. Son muchos los momentos que siempre recordaré a tu lado, mil gracias de verdad por todo. Siempre riparás a mi lado en cada bajada en cada competición. Gracias por haber formado parte de mi vida y por haberme enseñado tanto. Siempre te recordaremos como ese guerrero que lo dio todo por nosotros. Gracias, Isra", finalizó.

Planas, entrenador de snowboard cross de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI), falleció el viernes en Barcelona a los 41 años al no reponerse de las secuelas del infarto cerebral que sufrió el pasado miércoles.