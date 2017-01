Regresa 'Got Talent' a la parrilla televisiva

Arriesgadas acrobacias, fusiones de música tradicional con estilos urbanos de baile, comedia, magia y, por primera vez, hipnosis y levitación.

Got Talent regresa la noche del sábado, 21 de enero, (22.00 h) cargado de 250 números que la cadena califica como espectaculares, sorprendentes y nunca vistos en televisión. La producción de Mediaset España y Fremantle que presenta Santi Millán contará con la incorporación de un Risto Mejide en esencia pura que tendrá sus más y sus menos con sus compañeros del plantel de jueces y hasta con el mismísimo presentador catalán.

Las promociones de la cadena los días previos auguran una segunda temporada repleta de desencuentros y puntos de vista muy diferentes entre el publicista catalán y los veteranos Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y Edurne. "He tenido conflicto con todos. Con Jorge ha habido mucho y merecemos un show de pareja cómica (risas) para ir por toda España metiéndonos el uno con el otro", dijo el presentador de Chester (Cuatro) cuando finalizó la grabación del espacio el pasado mes de diciembre. "Duermo muy tranquilo después de cada juicio (...). No vengo a hacer amigos entre el jurado. Vengo a hacer mi trabajo", puntualizó el escritor barcelonés.

"Me ha gustado mucho una frase de Eva Hache: 'Jorge y yo ya tenemos una amistad forjada desde el año pasado, quizá el año que viene seamos amigos de Risto", dijo Jorge Javier Vázquez tras la grabación el mes pasado. "Ha habido de todo, risas, algún que otro pique, ha habido algún que otro desencuentro, sí, claro. Él tiene un carácter fuerte y yo también", añadió el presentador de Sálvame. "Hay mucho nivel, pero sobre todo hay actuaciones que el año pasado no había. Por ejemplo, mentalismo, que me ha encantado, y cosas que me han repateado un poco, que son los faquires. Ver tan de cerca esas cosas se me hace muy complicado, de verdad, he flipado", subrayó el polifacético conductor.

Santi Millán da un paso al frente y dejará de ser el mero maestro de ceremonias para participar en algunas de las decisiones más importantes del concurso. "La técnica de cada actuación es importante, pero sin transmitir emoción no sirve de nada. Comunicar con el público y que te sobrecoja una actuación es mucho más difícil", señaló el colaborador el actor de 48 años.

Durante las audiciones, que se desarrollarán a lo largo de las primeras siete galas, los números serán valorados por el jurado, que podrán utilizar su botón rojo durante la actuación para detenerla. Si los aspirante consiguen tres 'síes' pasarán a la siguiente fase del programa y solo en caso de obtener uno de los cinco pases de oro les llegará la oportunidad de convertirse directamente en semifinalistas.

Las sorpresas llegarán con novedades en cuanto al botón dorado y la visita de Simon Cowell, creador del formato y legendario juez de su versión británica, que tendrá una participación especial en el programa. Finalizadas las audiciones y tras una larga jornada de visionado de todas las actuaciones que obtuvieron el 'sí', el jurado, a puerta cerrada, decidirá entre todos los 'elegidos' quiénes merecen estar en las tres semifinales que Telecinco emitirá en directo y buscar el pase para la gran final, en la que se pondrá en juego un premio de 25.000 euros para el ganador.