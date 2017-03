Resucita la revista musical española con aire fresco y como homenaje a Lina Morgan

El género teatral conocido como Revista Musical Española fue uno de los más representativos de principios del siglo XX hasta mediados de los 70', pero con la llegada del destape y la movida fue decayendo para desaparecer por completo en la actualidad, hasta ahora... La revista combinaba drama, humor, música y estilismos cargados de plumas sobre actrices y vedettes de nuestro país tan reconocidas como Celia Gámez, Addy Ventura, Norma Duval o la mismísima Lina Morgan.

Tirando de nostalgia el autor teatral Juan Andrés Aranque Pérez ha conseguido resucitar la revista musical y devolver al teatro La Latina los bailes y plumas de su época más dorada. Un chico de revista es una obra ambientada a finales de los sesenta, Rafael, un joven gitano llega a Madrid con la intención de convertirse en un boy de revista, eso sí, a espaldas de su familia que confían en que se convierta en un artista flamenco de éxito. El joven, interpretado por Cayetano Fernández, dará de lleno con la compañía de Yolanda del Val -a la que da vida la mítica Rosa Valenty-, quien se encuentra con su carrera de capa caída y no le pondrá las cosas nada fáciles a Rafael.

Pero con el apoyo de la compañía y de su primo (Edu Morlans), el protagonista de esta historia no solo conseguirá recordar toda la historia de la revista española, sino reinventarla a través de mucha música, baile, emoción y sobretodo humor, rescatando un género del siglo pasado pero con un aire fresco y cargado de referencias no solamente a una época sino a toda una actitud.

Aunque si la obra emociona especialmente, a parte de por la maestría de bailarines y actores, es por convertirse en todo un homenaje a la fallecida Lina Morgan, quien fuera propietaria del teatro La Latina e icono del humor de revista. La obra, que se ha estrenado el pasado 3 de marzo, solo permanecerá en La Latina durante seis únicas semanas.

Cayetano Fernández, Pepa Rus, Ángel Pardo, María Vidal, Andreu Castro y Amelia Font, junto al equipo de baile y músicos, bajo la dirección de Juan Luis Iborra, no solo conseguirán transportarte de la butaca sino demostrar que todavía hay espacio para un género prácticamente olvidado.

LA POLÉMICA EN TORNO A "UN CHICO DE REVISTA"

En los primeros carteles de la obra entre el elenco de actores aparecía el bailaor Rafael Amargo, quien interpretaba al primo del protagonista. Pero las desavenencias entre el bailaor y el resto del equipo, ha terminado finalmente con Amargo cayéndose del cartel, siendo despedido por su "fuerte temperamento".

Tras la repentina baja, se ha sumado a la obra la última promesa del teatro musical Edu Morlans, que ya ha participado en obras de éxito como La vida iba en serio de Jorge Javier Vázquez o la serie DreamLand, derrochando voz y talento a raudales en cada aparición.