El Resurrection Fest 2017 vende el 75 por ciento de sus abonos

El Resurrection Fest 2017, que tendrá lugar del 5 al 8 de julio en Viveiro (Lugo), ha vendido ya el 75 por ciento de sus abonos de tres días, según ha informado este martes la organización, que ha apuntado un "ritmo de venta más alto que nunca".

Mastodon, Sabaton, Enter Shikari, Annihilator, Obituary, Soziedad Alkoholika, Krisiun, Holocausto Canibal, Blaze Out, Quaoar, Revolution Within, Porco Bravo, Anima, Vice Presidentes Y Late To Scream son las últimas incorporaciones al cartel del Resurrection Fest, que anuncia "novedades en breve".

Estos fichajes se unen a la banda alemana Rammstein, en su única fecha en España y Portugal, que ejerce como gran cabeza de cartel del festival gallego, al que acudirán con su espectáculo completo lleno de pirotecnia y escenografía habitual.

Junto a las nuevas confirmaciones de este viernes y a Rammstein, en Lugo estarán también Rancid, Dropkick Murphys, Suicidal Tendencies, Agnostic Front, Comeback Kid, Terror, Snapcase, Deez Nuts, The Bouncing Souls, Architects, Airbourne, Arch Enemy, Napalm Death, The Black Dahlia Murder y Taake, entre otros muchos.