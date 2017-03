Riot Propaganda: "La crisis es estructural, vino para quedarse y está cómodamente instalada"

Cuatro años después, Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus vuelven a reunirse en su grupo conjunto Riot Propaganda para editar su segundo álbum, Agenda oculta. Y como resultado, claro, un sonido contundente a base de instrumentación rock, coronado con mensajes incendiarios de las voces de Nega, Toni y Mars.

Contestatarios como siempre, Riot Propaganda hablan en su regreso de estos años en los que los efectos de la crisis han acrecentado la desigualdad social y la miseria, sin olvidarse de las políticas de recortes sociales. "La crisis no es coyuntural, es algo estructural, vino para quedarse y está cómodamente instalada en el mundo laboral, entre los pensionistas y entre los jóvenes", plantea a Europa Press el vocalista Mars.

Y añade Toni Mejías: "Pero hay mucha gente que no lo ve. Si tú más o menos tienes una estabilidad y la televisión te dice que la crisis se está acabando, al final te lo crees. Parece mentira que haya que insistir en que seguimos en crisis, pero hay mucha gente que vive bien en su burbuja y el resto no existe. Aunque sea difícil bajar a la calle y no encontrarte a alguien pidiendo o buscando en la basura".

Para Mars, "la imagen que se trata de transmitir, sobre todo en los últimos dos años, es de fin de la crisis, algo en lo que el aspecto psicológico de masas influye mucho". Nega, por su parte, apostilla que "en lo macroeconómico igual se está saliendo de la crisis, pero se está dejando en la cuneta a un montón de gente que se queda fuera del sistema", por lo que denuncia que "hay incluso gente que tiene trabajo y no sale de la pobreza por culpa de la precariedad".

DIVERSIDAD ESTILÍSTICA

La crisis es, por tanto, uno de los temas que se tratan en Agenda oculta, trabajo editado en tres formatos: Disco-libro, vinilo y digital. En total, ocho nuevas canciones en las que guitarras y rap se unen para tratar temas sociales de absoluta actualidad, viajando por una suculenta variedad de estilos, desde el metal hasta el funky y los sonidos acústicos.

"Quitando Plata o plomo, que es un poco sonido Riot Propaganda del primer disco, en este hemos querido experimentar y hay mucho más hardcore y más punk, canciones funk e incluso una versión libre del Rockin' in the free world de Neil Young", explica Nega, quien recalca que han hecho lo que les "apetecía". "Es fácil calcar la misma fórmula que funcionó la primera vez, pero no somos de amarrar el resultado, no salimos a empatar, salimos a ganar el partido", remacha.

Toda esta diversidad, en la que caben incluso guitarras acústicas, se debe, según Mars, a que "los parámetros de la banda en realidad están todavía por definir". Por eso, afirma que este álbum es "más variado que el anterior" porque Riot Propaganda "tiene todavía un montón de posibilidades que ya se verán en el futuro".

Prosigue Mars recalcando que todos los miembros de la banda quieren participar en la composición, lo cual le lleva a asegurar que "el hecho de que haya diferentes opiniones enriquece el resultado". "Lo importante es llegar a un mínimo de consenso para avanzar", apostilla, antes de que Toni Mejías tercie entre risas que "al final", como son "impares, se tira de democracia interna".

FANZINE DISCO-LIBRO

El álbum viene acompañado de un fanzine con textos de distintos colectivos, asociaciones o personas que, al igual que las canciones del grupo, buscan mostrar la realidad social que, según Riot Propaganda, "ocultan los medios de comunicación, para así poner el grito cielo ante las injusticias y las desigualdades que la mayoría nos ha tocado vivir".

Toma la palabra Mars para recordar que tanto Los Chikos del Maíz como su banda Habeas Corpus, "cada cual desde su ámbito", se han "caracterizado por hacer fotografías de lo que ocurría" a su alrededor. "Nunca hemos escapado de la realidad, sino que ha sido nuestra fuente permanente de inspiración", apunta.

Asiente Toni Mejías mientras añade que, efectivamente, Los Chikos del Maíz siempre se han "caracterizado por narrar la actualidad, aunque a veces haya referencias que se queden obsoletas en los nombres propios". "Pero el contexto y la intencionalidad de los temas permanece. Es duradera y casi diría yo que es eterna mientras se mantengan las desigualdades en todos los terrenos, como sigue ocurriendo", completa Mars.

Aparece otra vez en la conversación la versión de Rockin' in the free world de Neil Young, rebautizada por ellos como Bienvenido al paraíso, un tema en el que han "extrapolado la letra al contexto actual de España". "Se hace muy cercana la historia porque le ponemos nombre y apellidos al día a día de la gente que lo está pasando mal, a tu vecino, a tu amiga, al pensionista", explica Nega.

CANCIÓN PROTESTA

De esta manera, de alguna Riot Propaganda mantienen viva la tradición de esa tradicional canción protesta que, "cambia de forma pero siempre está ahí presente", tal y como señala Mars. "Somos herederos de esa canción protesta que, con independencia de que esté más o menos presente en un tiempo determinado, permanece y permanecerá", añade Mars, quien cita a Lluis Llach, Joan Manuel Serrat o Paco Ibánez como algunos de los precursores de una tendencia en la que también engloba al punk.

Y aporta su visión Nega: "De hecho, la canción protesta empieza en Estados Unidos con los músicos de jazz, enlaza con el country y el folk de Pete Seeger y tantos otros, cuando iban cantautores subiéndose en los trenes a tocar. Luego hubo sus subidas y bajadas, con Bob Dylan en los sesenta y el movimiento hippy. Más cerca en el tiempo hemos tenido a Rage Against the Machine o Public Enemy. Siempre hay alguien que está ahí denunciando".

GIRA DE PRESENTACIÓN

Con el disco ya en la calle, la banda se prepara para la correspondiente gira de presentación. "El volumen en los ensayos es insportablemente alto", desvela entre risas Mars antes de que Nega señale que teniendo en cuenta que su regreso ha sido "muy bien recibido", la vuelta a la carretera "pinta muy bien".

"El músico tiene siempre cierto miedo cuando lanza unas canciones porque no sabes si van a gustar. Pero estamos vendiendo muchas entradas para la gira por salas antes de los festivales", adelanta, antes de que hable Toni Mejías: "Esperamos que el disco guste y que vaya mucha gente a vernos. No sabes hasta que punto despiertas conciencias o te escuchan para desconectar, pero confiemos en que la música sirva para algo más que solo disfrutar".

Riot Propaganda tienen una agenda bien repleta para los próximos meses, tanto en conciertos propios como en festivales. Sus fechas inminentes son en Valladolid (24 de marzo), Santiago de Compostela (25 de marzo), Zaragoza (31 de marzo) y Barcelona (1 de abril). En el apartado de festivales, destacan Viña Rock, Alterna, Rivas Rock, Iruña Rock o The Juerga's Rock, entre otros.