Roberto Álvarez, sobre su papel de padre en Festen, drama sobre pedofilia: "Observé al violador de Ciudad Lineal"

El actor Roberto Álvarez ha afirmado que, entre otros casos, observó al violador de Ciudad Lineal para dar vida al padre del drama sobre incesto y pedofilia, 'Festen' de Thomas Vinterberg y Mogens Rukov, adaptada al teatro por Bo Hr. Hansen y versionada y dirigida por Magüi Mira desde el próximo 3 de marzo al próximo 9 de abril en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán de Madrid.

La obra, producida por el Centro Nacional Dramático, es para Magüi Mira un análisis "lúcido" del "fascismo latente" en la sociedad "clasista y patriarcal" actual. El texto trata, además del incesto y la pedofilia, la "brutal" cohesión de la hipocresía social.

'Festen' ha sido presentada este miércoles 1 de marzo en el Teatro Valle-Inclán por Magüi Mira y los actores Roberto Álvarez, Carolina África, Carmen Conesa, Manu Cuevas, Karina Garantivá, Gabriel Garbisu, David Lorente, Jesús Noguero, Clara Sanchis e Isabelle Stoffel.

Sobre el caso del pederasta, Roberto Álvarez ha subrayado que si se coge "exclusivamente" su testimonio ante el juez "casi le crees", ya que sostiene "absolutamente" que es inocente y que le produce "la mayor abyección posible" hacer eso a unas niñas.

Otro caso en el que se fijó el actor para interpretar su papel es un vídeo de Facebook en el que una chica graba a su padre para que confiese que la violó "desde que era muy pequeña hasta los dieciséis años". Para Álvarez, era "alucinante" ver la reacción del padre, que "es nada", y que en un momento determinado culpa a la mente humana de sus actos.

Durante el acto de presentación, Magüi Mira ha manifestado que tenía la "necesidad vital" de llevar a escena el texto "desde hace muchos años", ya que es un texto "salvaje", en el que hay "brutalidad" pero también "ternura y belleza", y que es "un bofetón a las conciencias podridas y a las conciencias dormidas".

En la misma línea, Magüi Mira ha comentado que es una historia "muy farragosa y muy difícil de concretar", y que es un tema "que no se vende porque la gente quiere mirar hacia otro lado", por lo que el texto, a su juicio, también habla de una "hipocresía que parece pactada para mantener el sistema injusto en el que vivimos".

Igualmente, la directora y actriz ha destacado que en la obra se busca que "el padre pida perdón", por lo que "hay una necesidad de establecer justicia pero no venganza".

Para Mira es un "privilegio" dirigir a gente "tan talentosa" como el equipo que forma parte de la obra, por lo que ha agradecido a sus "maravillosos" compañeros por aceptar la propuesta y ha añadido que ahora están en "momentos de mucho vértigo" y que falta por ver la llegada al espectador.

Por su parte, Carmen Conesa, que interpreta el papel de madre, ha manifestado que Magüi ha llenado el espectáculo de "pequeñas gotas de metáfora que hacen bello una cosa tan terrorífica". Por ello, en su opinión, la obra muestra "la parte oscura y negra de lo bello".

De este modo, Conesa ha comentado que esas metáforas llevan a entender "este microcosmos que es esta familia", que representa la hipocresía de una sociedad en la que parece que "todo está bien" pero que en el fondo "todo está bastante podrido".

A la hora de interpretar a su personaje, la actriz decidió hacer lo que hacen sus perros. "Cuando veo que no entiendo algo, miro a mi marido (Roberto Álvarez) como me miran a mí mis perros, le miro y solamente le miro, porque no puedo entender cómo una madre puede entrar en una habitación y ver a su hijo sometido por el padre y cerrar la puerta y sigue la vida", ha declarado.

Por otro lado, Isabelle Stoffel, que interpreta el papel de la hija Linda, ha afirmado que su personaje ve "como única solución" el suicidio, algo que, a su juicio, le pasa a "mucha gente". Igualmente, la actriz ha añadido que entiende que "si alguien no se tira de un balcón no aparece en los medios".

Finalmente, Stoffel ha destacado que su personaje "ya está liberada" porque se ha quitado "el peso de la vida terrenal que vivía". Por ello, la actriz ha intentado entender "por qué el agresor hace este tipo de cosas", pero que es "muy difícil meterse en ese lugar".