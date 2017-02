Rosa y rojo, si se puede combinar y con ellos conseguirás un look muy atrevido y sensual

En las últimas temporadas hemos visto como las top models del momento, las celebrities y las grandes influencers del mundo han decidido dejar los clichés de lado entorno a la combinación de rojo y rosa en ropa. Y es que se puede conseguir un look muy distinto pero con mucha personalidad y que queda divino combinando estos dos colores que en su día no podían convivir juntos.

Atrás quedó aquel lema que reivindicaba que el rojo y el rosa jamás te lo podrías poner en un mismo look. "Rosa y rojo..." En fin, es hora de dejar aquel refrán fuera de nuestras vidas y pensemos en cómo combinar estos dos colores en prendas.

Además, en unos días las parejas enamoradas disfrutarán de su día, el Día de San Valentín, y celebrerán el amor por todo lo alto. Muchas parejas festejarán este día haciendo un viaje romántico o una espectacular cena en algún mágico restaurante. Y que mejor que vestir de rosa y rojo, dos colores que nos recuerdan al amor.

Se puede jugar con el roja y rosa de manera que consigamos un look muy fresco, distinto, y solo apto para los más atrevidos. Decídete por mezclar prendas de color rosa con rojo y conseguirás un look muy glam, divertido y fresco con el que conseguirás enamorar a todo aquel que pase a tu lado.

CÓMO COMBINAR EN UN MISMO LOOK PRENDAS DE COLOR ROSA Y ROJO

Rosa, el color que marca la sensualidad, la belleza más fina y dulce y el rojo, que demuestra pasión, amor y romanticismo... Si combinamos estos dos colores, la mezcla puede resultar todo un acierto.

Un jersey rojo, con una falda por debajo de la rodilla rosa, o de tull rosa claro es una apuesta segura. O un top rosa con brillantes o lentejuelas con un abrigo rojo queda muy atrevido e impactante pero ideal. Y para pantalón, uno pitillo rojo con una americana rosa claro es un look que triunfa y aporta mucho estilo.

Pero a la hora de arriesgar, mejor hacerlo por completo y de verdad. Y para ello conseguir un look ideal rojo y rosa se puede lograr mezclando prendas rosa fosforito y de un rojo intenso con el que lucir irresistible.

Ya sabes, si te gustaría probar a combinar estos dos colores en tu look, apuesta por combinar estos dos colores tan de moda. Y es mezclandolos consiguirás un look atrevido, muy diferente a los demás y sobre todo muy sexy con el que te verás irresistible. ¿Será la combinación perfecta de los looks de todas para este San Valentín?