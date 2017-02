Rozalén regresa a sus orígenes en la Sala Galileo Galilei antes de cruzar el charco

Emoción pura fue lo que se respiró en la emblemática Sala Galileo Galilei durante el concierto de casi dos horas que este fin de semana ofreció Rozalén de la mano de los Matinales de El País.

Y así fue como se presentó la cantautora manchega nada más aparecer sobre el escenario: "me encuentro muy emocionada de tocar hoy aquí en la Sala Galileo porque aquí es donde di mi primer concierto, aunque es verdad que había muchísimas menos personas entonces, y al que acudió mi padre y se dio cuenta que lo de su niña iba en serio".

Y Rozalén no defraudó, empezando con su famoso "Ahora" y terminando con la tan solicitada por todos los presentes "Saltan Chispas", la manchega hizo un repaso tanto a sus éxitos de su último disco "Quien me ha visto...", como a canciones que le han dado tantas alegrías como sus "80 veces". María no quiso olvidarse de su maestro Luis Eduardo Aute con "La Belleza", canción que le dedicó y al que le deseó una pronta recuperación, uno de los momentos más emotivos del concierto.

Como ya anunció la propia María al comienzo de su actuación, este sería un concierto especial y por ello regaló a todos los presentes "Wing" de Birdy y es que está visto que para esta artista no hay fronteras ni estilo musical que se le resista.

Tras una gira que comenzó en 2015 con más de 70 conciertos por toda España y 30 por Latinoamérica, Rozalén ofrecía su último concierto en Madrid antes de meterse de nuevo al estudio. Será el próximo mes de marzo cuando la compositora comience a dar forma al que sería su tercer álbum, un trabajo que según nos han podido adelantar será el más íntimo y personal de la manchega, gracias al cual podremos descubrir experiencias familiares de la propia artista.

Sin embargo, no será hasta finales de verano cuando salga a la luz este último trabajo de Rozalén.

No obstante, la cantautora no se quedará enclaustrada entre las cuatro paredes de un estudio, sino que en los descansos entre grabaciones aprovechará para dar conciertos por Europa. Londres, Dublín, París y Berlín serán las ciudades que tendrán la suerte de disfrutar del arte de la de Albacete. Pero como mujer inquieta que es, María no se quedará solo en Europa sino que tiene fijada una visita al otro lado del planeta, nada más y nada menos que a China. Que tiemble la muralla, que llega ROZALÉN.