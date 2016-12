Ryan Gosling será Neil Armstrong en un biopic dirigido por Damien Chazelle

Después de elevarle al firmamento del musical con La La Land - La ciudad de las estrellas, el director Damien Chazelle (Whiplash) convertirá a Ryan Gosling en primer hombre en pisar la Luna. El actor encarnará a Neil Armstrong en la película sobre el astronauta que prepara Universal Pictures y que dirigirá Chazelle.

Gosling lleva desde 2015 sonando como protagonista de un proyecto que surgió ligado al nombre de Clint Eastwood como director. Tras varios meses estancado, es ahora a finales de 2016 cuando finalmente se ha cerrado el acuerdo con Chazelle al frente del proyecto, según informa The Hollywood Reporter.

El filme lleva por título First Man, y se basará en el libro First Man: A Life of Neil A. Armstrong escrito por James Hansen. Josh Singer, responsable del libreto de Spotlight que le valió el Oscar a mejor guion original, adaptará la novela a la gran pantalla.

Chazelle, que está nominado a mejor director en los Globos de Oro por La La Land, dirigirá First Man con Marty Bowen y Wyck Godfrey ejerciendo de productores con Temple Hill Entertainment, y con Isaac Klausner como productor ejecutivo. Los tres han trabajado en franquicias como Crepúsculo o El corredor del laberinto, y también en Bajo la misma estrella.

El objetivo de la película es narrar la historia de la misión de la NASA de enviar al hombre a la Luna, concretamente en el periodo comprendido entre 1961 y 1969, según las fuentes del estudio. El filme aspira a explorar los sacrificios y el precio, tanto para Armstrong como para Estados Unidos, de una de las misiones más peligrosas de la historia.

Gosling, que este año ha estrenado Dos buenos tipos y que el 13 de enero lanzará en España La ciudad de las estrellas, acaba de rodar Blade Runner 2049, la secuela de la legendaria película de 1982 dirigida por Ridley Scott que llegará en 2017. Ese mismo año estrenará Weightless, un drama dirigido por el siempre interesante Terrence Malick.