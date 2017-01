El SanSan Festival 2017 tendrá a Miss Caffeina

Miss Caffeina confirman su presencia en el SanSan Festival 2017, que se celebrará los días 13, 14, 15 y 16 de abril en el recinto de festivales de Benicàssim (Castellón), coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.

Esta incorporación se suma a M Clan, Second, La Raíz, Neuman, Manel, Niños Mutantes, Fuel Fandango, Rufus T. Firefly, Mucho, Ojete Calor, Corizonas, Despistaos, The New Raemon & McEnroe, Amatria, Ángel Stanich, Viva Suecia, Smoking Souls, Delafé, Nunatak, Mäbu, Fanáticos, Ñekü y Bitches Deejays.

Este próximo lunes 30 de enero a las 23:59 horas habrá subida del precio de los abonos, y pasarán de 38 a 42 euros el Abono General y de 64 a 69 euros el Abono VIP, informa la organización en un comunicado remitido a Europa Press.

Para los empadronados en la localidad de Benicàssim contarán en los próximos días con un cupo de abonos con descuento especial del 40% sobre el precio. También existen precios especiales super-reducidos de los abonos para los menores de 12 años a un precio de 5 euros para poder facilitar el disfrute del festival en familia.