Scorpions, el 12 de julio en El Malecón de Torrelavega dentro de las actividades del Año Jubilar Lebaniego

Una de las dos únicas fechas en España de su gira europea

Scorpions actuará en los campos de El Malecón de Torrelavega el 12 de julio dentro del programa de actividades que el Gobierno de Cantabria ha organizado para la celebración del Año Jubilar Lebaniego, en el que será uno de los dos únicos conciertos que la banda ofrecerá este año en España dentro de su gira europea.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, en un encuentro con los medios de comunicación que ha tenido lugar en el campo de fútbol torrelaveguense, en el que ha estado acompañado por el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, y el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada.

Las entradas se pondrán a la venta el martes 14 de febrero, a las 10.00 horas, en la web oficial del evento, www.scorpionstorrelavega.com, y en los principales canales de venta. Habrá distintos tipos dependiendo de la ubicación.

El titular de Turismo ha explicado que los precios de las entradas para el concierto "serán asequibles" y el aforo estará entre los 8.000 y 9.000 espectadores, dependiendo de las dimensiones del escenario. En este sentido ha precisado que el objeto "no es hacer negocio, sino dar visibilidad al Año Jubilar Lebaniego y que la gente venga este verano a Cantabria con la excusa de asistir al concierto".

En este sentido, la presencia del grupo alemán en la capital del Besaya responde al objetivo de la Consejería de Turismo de "dar visibilidad internacional a la celebración del Año Jubilar Lebaniego", ha subrayado Martín.

"Si alguna misión teníamos, ésa es la de intentar dar alcance internacional al Año Jubilar Lebaniego", ha explicado el consejero, al recordar que este concierto de Scorpions se suma a otros dos eventos "de gran calado" como el espectáculo de Jean-Michel Jarre en Liébana y el concierto de Enrique Iglesias en Santander, "que ya están obteniendo la repercusión que queríamos fuera de nuestras fronteras".

Martín ha señalado que el Año Jubilar Lebaniego "juega en la misma liga que Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén" y "eso quizás sea conocido a nivel nacional, pero no internacional, que es lo que pretenden actuaciones como ésta, dar "visibilidad internacional".

"Traer a una banda como Scorpions, con casi 52 años de carretera y cuyas canciones y baladas forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, es una buena noticia para Torrelavega y Cantabria porque además de ser algo histórico, hará que mucha gente se interese por ver qué pasa en Cantabria este año", ha insistido el consejero.

Por su parte, el alcalde ha destacado la importancia de la presencia de Scorpions en la ciudad "porque se va a hablar de Torrelavega y va a atraer a miles de personas, además de dinamizar el comercio y la hostelería".

El concierto de Scorpions cuenta con el respaldo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y el Año Jubilar Lebaniego, la colaboración especial del Ayuntamiento de Torrelavega y está producido por Mouro Producciones y Get In Promociones Musicales.

Tras más de 50 años sobre los escenarios y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, así como innumerables giras mundiales, Scorpions presentará su último trabajo, 'Return to forever'.

Con nuevos temas e interpretando su inacabable repertorio de hits, como 'Wind of change', 'Rock you like a hurricane' o 'Still loving you', Scorpions llevará al público a un viaje por lo mejor de su dilatada carrera musical.

La banda alemana ofrecerá dos únicas fechas en España dentro de su gira europea: el 12 de julio actuará en El Malecón y el 14 de julio en Mérida.