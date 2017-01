Sergio Ramos: El Sevilla CF "siempre va a ser mi casa por mucho que me quieran pitar"

Sergio Ramos abandonó anoche el Sánchez Pizjuán "tocado" por la pitada y los insultos que recibió de una parte de la afición sevillista tras marcar un gol de penalti. "Hay una parte de la afición sevillista que es la que mancha la gran afición del Sevilla. Mi celebración ni ha sido una falta de respeto a nadie", dijo visiblemente afectado a pesar del pase del equipo a cuartos. Aunque reconoció que "uno no se va contento" cuando se acuerdan de su madre, ha asegurado que el Sevilla CF siempre va a ser su casa por mucho que le quieran pitar. En este sentido, ha lamentado que se reciban "como dioses" a jugadores "que no han mamado" en Sevilla como pueden ser Rakitic o Dani Alves. Ramos ha achacado además este resentimiento de cierta parte de la afición hacia él en las explicaciones "equivocadas" que dio en su día Del Nido sobre su salida del club. "Algunos no la acaban de entender, pero no voy a ir uno por uno dando explicaciones. Yo soy sevillista, pero también madridista", advirtió.