Shawn James visita España por primera vez para presentar su nuevo disco en ocho ciudades

Nacido en Chicago en 1986, el cantante, compositor y multi instrumentista, Shawn James descubrió el poder del alma en la música que experimentó mientras crecía en el lado sur, para dar forma a una propuesta que mezcla blues, folk y soul.

Desde que lanzó su primer álbum en el otoño del 2012, su música ha llegado a millones de personas. Sus canciones han aparecido en CBS, HBO y más recientemente en el trailder del exitoso juego de la Playstation The Last Of Us 2.

En su primera gira española pasará por Huesca (10 de marzo, Escuela de Calor), Bilbao (11 de marzo, Azkena), Santander (12 de marzo, El Almacén de Little Bobby) y León (13 de marzo, Sala Babylon).

Luego visitará Madrid (15 de marzo, Boite Live), Orihuela (16 de marzo, La Gramola), Zaragoza (17 de marzo, Rock & Blues) y Barcelona (18 de marzo, Koitton Club).