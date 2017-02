Ed Sheeran arrasa en Internet con su versión 'Classroom Instruments' de 'Shape Of You'

Ed Sheeran es el último cantante que cae rendido ante la sección del espacio de Jimmy Fallon en la que artistas internacionales interpretan sus éxitos con instrumentos infantiles. El británico, el showman y su banda de música, 'The Roots', han creado una divertida versión de uno de sus últimos singles, 'Shape Of You', que se ha convertido viral a las pocas horas de su emisión en 'The Tonight Show', la noche del lunes 27 de febrero.

Sia, Madonna, Christina Aguilera, Metallica, Meghan Trainor, Carly Rae Jepsen, Mariah Carey o los mismísimos teleñecos de 'Barrio Sésamo' están entre las estrellas del entretenimiento que han compartido este segmento, entre los más aplaudidos de público y crítica. La divertida sección del programa, que podríamos comparar al 'Karpool Karaoke' de James Corden, fue motivo de análisis en el año 2014 por parte de la revista Billboard. Su tirón en plataformas como YouTube o Vevo son indiscutibles. Los más de 43 millones que desde el año pasado han visionado la versión de 'Hello' con la cantante británica Adele así lo avalan.