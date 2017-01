Shyamalan aborda el trastorno de identidad en 'Múltiple': "La mente es misteriosa, no sabes de lo que es capaz"

James McAvoy y Anya Taylor Joy protagonizan este thriller, que se estrena en los cines españoles el próximo 27 de enero

El cineasta indio-estadounidense M. Night Shyamalan ha visitado Madrid para presentar su reciente filme, 'Múltiple', un thriller protagonizado por James McAvoy y Anya Taylor Joy, en el que se introduce en las capas más oscuras del trastorno de identidad disociativo. El filme llega a los cines españoles el próximo 27 de enero.

"La mente es misteriosa, no sabes de lo que es capaz", ha manifestado el director durante un encuentro con los medios de comunicación, en el que ha contado que escribió esta historia hace varios años, cuando estaba rodando películas como 'Señales' o 'El protegido', motivo por el que le evoca unos sentimientos similares.

No obstante, a diferencia de aquellas películas, ha precisado que sus thrillers actualmente son "más formales y "más clásicos", sin muchos cortes, con una "estética que es siempre la misma", aunque el tono es diferente: a la oscuridad se suma el humor. "Busco las risas cuando el público está a punto de gritar", ha dicho.

El protagonista de esta película es Kevin (McAvoy), un hombre con 23 personalidades diferentes que secuestra a tres adolescentes y que espera la llegada de una nueva personalidad que dominará al resto, ante el desconocimiento de su terapeuta, la doctora Fletcher.

Shyamalan ha señalado que se trata de un "trastorno verdadero" por el que mostró interés cuando estaba en la universidad y que posee el dos por ciento de la población. Lo especial de esto es que solo lo padecen aquellas personas que han sufrido abusos entre el primer y el quinto año de vida, un periodo en el que se está desarrollando el cerebro y en el que aprende a "bifurcar situaciones", tal y como ha indicado.

"Es un ejemplo de cómo el humano lucha por sobrevivir", ha señalado el cineasta, quien ha agregado que estos trastornos tienen relación con el "aislamiento", lo que le ha llevado a preguntarse en este filme en lo que la mente humana puede llegar a hacer y en cómo ayudarles: "¿Les tenemos que convertir nosotros?".

Preguntado acerca de una posible banalización de este trastorno en 'Múltiple', Shyamalan ha defendido que su intención era "hablar del trauma" y de lo que las personas piensan de aquellos que padecen este problema. "¿Debemos compadecernos? ¿Debemos dejarlos en una esquinita? He intentado hablar con compasión y empatía", ha argumentado el director.

MCAVOY: NUEVE PERSONAJES Y UN SOLO CUERPO

El actor James McAvoy se ha enfrentado a la duda tarea de interpretar un total de nueve personajes en esta película, un reto a nivel técnico porque conlleva tener "la habilidad de poder cambiar de personaje" y evitar que no se mezclaran, aunque ha precisado que solo llegó a interpretar a uno de ellos por día. "Separarlos y personificarlos fue el mayor reto", ha revelado.

El intérprete ha defendido que esta película no demoniza a las personas que padecen el trastorno de personalidad múltiple y ha puntualizado que el filme no habla sobre la enfermedad, sino sobre las personas que lo han sufrido. "Los personajes que hacen cosas potencialmente malas no lo hacen porque tengan TID sino porque ellos, como personas, han sido víctimas y heridos por el mundo y la comunidad", ha destacado.

Por su parte, la actriz Anya Taylor Joy, quien da vida a una de las jóvenes secuestradas, ha señalado que su papel requería poner énfasis en los gestos y en el lenguaje de la cara, al contrario de McAvoy, lo que supuso un "desafío" para ella para no parecer "plana".

Además, ha confesado el miedo que padece ante las pelis de terror, una "agisnatura pendiente" para ella que contrasta con sus apariciones cinematográficas: además del nuevo thriller de Shyamalan, protagonizó 'La bruja: Una leyenda de Nueva Inglaterra '.

EL "CHASCO" DE TRUMP

Preguntado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Shyamalan ha señalado que el país está tratando de entender lo que ha pasado y lo que han intentado decir los "compatriotas" que han votado por el magnate, por los que siente "empatía" porque es una "parte del país que se siente ignorada".

Del mismo modo, ha afirmado que trata de entender la verdad que es esconde tras afirmaciones como la de su intención de construir un muro entre Estados Unidos y México y que sea el país vecino el que asuma los costes. "La verdad es que no le gustan los inmigrantes", ha dicho.

A pesar del "chasco" que supone la llega de Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha afirmado que no quiere sentirse "desolado" y cree que hay que "prestar atención al dolor que se ha visto representado en la elección de Trump", aunque ha matizado que no está de acuerdo con su elección.