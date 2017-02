Foals, Slowdive, Savages, Quique González, Fuel Fandango, Depedro y Neuman, al Mad Cool Festival 2017

El Mad Cool Festival anuncia este miércoles nuevos artistas a su cartel, tanto internacionales y nacionales de renombre, así como los emergentes ganadores de su certamen 'Mad Cool Talent' Así las cosas, el jueves 6 de julio se incorporan Foals, Catfish and the Bottlemen, Quique González & Los Detectives, Jagwar Ma, Unkle, Neuman, WAS, Joseph, Nora Norman, Chelsea Boots y Paracusia.

Así las cosas, el jueves 6 de julio se incorporan Foals, Catfish and the Bottlemen, Quique González& Los Detectives, Jagwar Ma, Unkle, Neuman, WAS, Joseph, Nora Norman, Chelsea Boots y Paracusia.

Por su parte, el viernes 7 de julio las novedades son Slowdive, Cage the Elephant, Benjamin Booker, Full, Star Slinger, Viva Suecia, Aurora & The Betrayers, Shinova, Dear Audrey, Cannibals y The Amsterdammers.

Finalmente, el sábado 8 de julio se suman Savages, Fuel Fandango, Sbtrkt Dj Set, Floating Points dj set, Depedro, Los Zigarros, Junior Boys, Sexy Zebras, Anna of the North, Fizzy Soup, Ganges, Veintiuno y Not my circus.

Todos estos fichajes se añaden a un cartel que cuenta como principales reclamos con Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Ryan Adams, Wilco, Dinosaur Jr, Spoon, Alt-J, Belle & Sebastian, Rancid y The Lumineers.

También pasarán por el festival Kurt Vile & The Violators, Foster the People, Kodaline, Deap Vally, Kiasmos, Röyksopp, Boys Noize, Moderat, Xavier Rudd, Belako, Warpaint, Wolf Alice y Machinedrum, entre otros.

La cita es del 6 al 8 de julio en el recinto madrileño de La Caja Mágica, el mismo de su primera edición, celebrada el pasado año. Toda la información, los abonos y la distribución por días está en www.madcoolfestival.es.